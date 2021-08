24 Ώρες Λε Μαν Hyperpole: 1-2 η Toyota με διαστημικό Κομπαγιάσι

Η Toyota Gazoo Racing κυριάρχησε στη διαδικασία της Hyperpole για τις 24 Ώρες του Λε Μαν και θα εκκινήσει το θρυλικό αγώνα από την pole position. Μεγάλη έκπληξη στη GTE-Pro από τη Hub Auto.

H 30λεπτη διαδικασία της Hyperpole ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική με τα 5 Hypercar και τα 6 ταχύτερα μονοθέσια από τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες όπως αναδείχθηκαν από τις χθεσινές κατατακτήριες ξεχύθηκαν στην πίστα για να γράψουν τον καλύτερο χρόνο. Οι συνθήκες επέτρεψαν την ομαλή διεξαγωγή, όμως η εμφάνιση της κόκκινης σημαίας ήταν αναπόφευκτη.

Ο Κέβιν Έστρε με τη #92 Porsche 911 RSR έκανε λάθος στη στροφή «Ινδιανάπολις» και προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο αγωνιστικό του. Ο Γάλλος δεν κατάφερε να γράψει χρονομετρημένη προσπάθεια και η διαδικασία διεκόπη για 15 λεπτά.

Red Flag@kevinestre in the #92 @PorscheRaces spins into the tire barrier at Indianapolis.#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/rI6aEHbKWU