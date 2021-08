Ο οδηγός της F1 που κρύβει «Ελληνάρα» μέσα του (pics & vid)

Ο Τζορτζ Ράσελ της Williams F1 Team αποδεικνύεται πως έχει πολλές... μεσογειακές συνήθειες.

Βλέποντας τις φωτογραφίες του Τζορτζ Ράσελ από την Οία της Σαντορίνης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως πολλοί ταυτίστηκαν πλήρως. Μαγιό, κρύος καφές, τάβλι, όλα τα βασικά συστατικά του Ελληνικού καλοκαιριού ήταν εκεί, με τον οδηγό της Williams F1 Team να διαφημίζει τις ομορφιές της χώρας μας σε κάθε άκρη του πλανήτη.

Κάποια από τα σχόλια που συνόδευαν τη βασική του ανάρτηση ήταν πραγματικά απολαυστικά, τονίζοντας τις Ελληνικές συνήθειες, σχολιάζοντας τη ζαριά, ακόμα και το πως πήγαινε… η παρτίδα!

The holidays have begun 🇬🇷 1 relaxed week then straight back on it 👊 Happy Sunday everyone!! pic.twitter.com/kaBSwp7H9h

Όμως μερικά 24ωρα νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ουγγαρίας που ήταν ο ενδέκατος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, o 23χρονος θύμισε όσο ποτέ «Ελληνάρα».

Όταν 13 από τους 14 οδηγούς που είχαν παραμείνει στη μάχη μετά τη διακοπή του αγώνα έσπευσαν στο pit lane για να αλλάξουν ελαστικά, ο Βρετανός ήταν ένας εξ αυτών. Όμως, με το φως στην έξοδο του pit lane να είναι ακόμα κόκκινο αφού δεν είχε ακόμα βάλει πλώρη για την πρώτη στροφή ο Λούις Χάμιλτον που ήταν και ο μόνος που είχε παραταχθεί στο grid, εύλογα είχε δημιουργηθεί ουρά.



Τι έκανε εκεί ο Ράσελ; Αντί να παραταχθεί στο pit lane στο ύψος του pit box της ομάδας του, πίσω από τον τιμ μέιτ του Νικολά Λατίφι, επέλεξε μία… διαφορετική οδό. Μιας και ως τελευταία στην περυσινή βαθμολογία η ιστορική Williams έχει και το τελευταίο γκαράζ στο pit lane, δεν υπήρχε κάποιο εμπόδιο ευθεία μπροστά του.

Έτσι ο ταλαντούχος οδηγός αγνόησε την ουρά και πέρασε σαν κύριος από το πλάι, προσπερνώντας έτσι έξι μονοθέσια και με το φεύγοντας με το πράσινο φως, πρώτος και καμαρωτός! Φυσικά στην F1 κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ο Ράσελ χρειάστηκε να παραχωρήσει άμεσα τις θέσεις που είχε πάρει με αυτό τον πονηρό τρόπο.

How did @GeorgeRussell63 end up second, but then drop back to P7? Wonder no more... #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/BjXmdhkmQz