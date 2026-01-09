Πώς η Σιμόν ντε Μποβουάρ είδε τον αθλητισμό ως μέσο απελευθέρωσης των γυναικών 77 χρόνια πριν

Σαν σήμερα, 9 Ιανουαρίου, γεννήθηκε η Σιμόν ντε Μποβουάρ, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα και από τις σημαντικότερες διανοούμενες που σημάδεψαν τη σύγχρονη σκέψη. Φιλόσοφος, συγγραφέας, ακτιβίστρια, με το βιβλίο της «Το Δεύτερο Φύλο» έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου φεμινισμού, αλλάζοντας εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα τη γυναίκα και τη θέση της στην κοινωνία.

Η φράση της «δεν γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι» έγινε σημείο αναφοράς παγκοσμίως, καθώς αποκάλυψε ότι η γυναικεία καταπίεση δεν είναι βιολογικό πεπρωμένο αλλά μία κοινωνική κατασκευή αιώνων. Η ίδια μάλιστα χρησιμοποίησε στο διάσημο βιβλίο της τη συμμετοχή και τη θέση των γυναικών στον αθλητισμό για να αποδείξει ότι είμαστε φτιαγμένες για να κάνουμε πολλά περισσότερα από όσα μας είχαν κάνει να πιστεύουμε.

Στο «Δεύτερο Φύλο» αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «μέσα από τον αθλητισμό η γυναίκα συνειδητοποιεί και καταλαβαίνει το σώμα της. Το βλέπει ως μέσο υπέρβασης του εαυτού της. Η γυναίκα μπορεί να κολυμπά, να ανεβαίνει σε βουνοκορφές, να πιλοτάρει αεροπλάνα, να τα βάζει με τα στοιχεία της φύσης, να ρισκάρει, να έρχεται αντιμέτωπη με προκλήσεις και περιπέτειες. Δεν θα νιώθει απέναντι στον κόσμο καμία δειλία».

Σύντομα και περιεκτικά εξήγησε πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο απελευθέρωσης των γυναικών, σε μια κοινωνία όπου το γυναικείο σώμα είχε ταυτιστεί με τη μητρότητα και τα πρότυπα ομορφιάς που όριζαν οι άνδρες. Η ίδια έδωσε στις γυναίκες να καταλάβουν ότι αυτό θα ήταν το μέσο τους για τη δύναμη και την αυτονομία που έψαχναν.

Αυτή η βαθιά απελευθερωτική διάσταση σίγουρα δεν είχε πολλούς υποστηρικτές το 1949, 40 χρόνια μετά τον θάνατό της ωστόσο όλες μπορούμε να καταλάβουμε το τι πραγματικά εννοούσε.