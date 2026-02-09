Ο πρόεδρος της ΡΕΑ απέσυρε τη συμμετοχή της ομάδας στην Α' Εθνική: «Το ποτήρι ξεχείλισε, αυτός ο βούρκος τούς βολεύει»

Δριμύ κατηγορώ από τον πρόεδρο της ΡΕΑ κατά της διαιτησίας και των συνθηκών στο ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών, με τον Ηρακλή Μανουκαράκη να καταγγέλλει δημόσια τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, αποφασίζοντας να αποσύρει τη συμμετοχή της ομάδας του από την Α' κατηγορία.

Στη σχετική του ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Ρεθύμνου κατήγγειλε ότι η ασφάλεια των παικτριών κινδυνεύει καθημερινά, ότι κανένας από όσους εμπλέκονται στο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει στα σοβαρά τον ρόλο του και δεν μπορεί να συμβάλει στο να βελτιωθεί η κατάσταση παρά τη στήριξη της UEFA.

Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταματήσει να χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο γυναικών, θα το κάνει ωστόσο με διαφορετικό τρόπο, δίνοντας χρήματα για την ανάπτυξη των ακαδημιών και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων για τις αθλήτριες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση ο Ηρακλής Μανουκαράκης

«Το ποτήρι ξεχείλισε. Μετά τους δύο τελευταίους αγώνες στην Τρίπολη νιώθω απόγνωση, αλλά και ντροπή για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο Γυναικών.

Ανέχτηκα την αδιαφορία απέναντι στις δύο επιστολές διαμαρτυρίας που έχω αποστείλει στην ΕΠΟ για το πρωτάθλημα Κ17. Ανέχτηκα τα συνηθισμένα διαιτητικά λάθη. Ανέχτηκα τις «τυχαία» δύσκολες κληρώσεις σε όλους τους αγώνες Κυπέλλου τα τελευταία δύο χρόνια. Ανέχτηκα τη μικρότερη προβολή της ΡΕΑ από απευθείας μεταδόσεις αγώνων στην ΕΡΤ. Ανέχτηκα, συνολικά, την άνιση μεταχείριση και τη λογική ότι μια μικρή επαρχιακή ομάδα δεν μπορεί να σπάσει το κατεστημένο

Από την πρώτη στιγμή έχω ξεκαθαρίσει ότι προσωπικός μου στόχος δεν είναι η κατάκτηση τίτλων, αλλά η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στον τόπο μου, το Ρέθυμνο, και συνολικά στην Ελλάδα — ένα άθλημα που παραμένει έτη φωτός πίσω. Η ΡΕΑ λειτουργεί ως υπόδειγμα και εγώ προσωπικά είμαι Κύριος απέναντι σε όλους και όλες. Όποιος έχει διαφορετική άποψη, τον προκαλώ να την εκφράσει δημόσια.

Στον επαναληπτικό αγώνα Κυπέλλου, ανεχτήκαμε ξεκάθαρο διαιτητικό «σπρώξιμο» (ανύπαρκτο πέναλτι στο 1’, οφσάιντ, κάρτες κ.ά.), επιλέγοντας να διαμαρτυρηθούμε ΜΟΝΟ για τον αγωνιστικό χώρο, τα αποδυτήρια και τις τουαλέτες. Έτσι και αλλιώς το σύστημα ήθελε την άλλη ομάδα στην επόμενη φάση. Στον αγώνα πρωταθλήματος με την ίδια ομάδα, ο αγώνας ορίστηκε ξανά στο ίδιο γήπεδο – έναν πραγματικό βούρκο. Συμβιβαστήκαμε ξανά με άθλιες συνθήκες υγιεινής στις τουαλέτες, με παγωμένο νερό στα ντους, όμως ο αγωνιστικός χώρος όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά αποδείχθηκε επικίνδυνος, προκαλώντας δύο τραυματισμούς αθλητριών μου χωρίς καμία εμπλοκή αντιπάλου και μάλιστα ο ένας είναι σοβαρός.

Για ακόμα μία φορά, οι διαιτητές – ακόμη και σε αγώνα με διαιτησία «Elite» – δεν σεβάστηκαν την υγεία των αθλητριών, αλλά ικανοποίησαν επιθυμίες ομάδων με «καλές σχέσεις».

Κυρίες και κύριοι θεσμικοί και παράγοντες του Ελληνικού ποδοσφαίρου γυναικών, σε αυτή τη ντροπή εγώ δεν θα συμμετέχω στο μέλλον.

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του πρωταθλήματος 2025–2026 θα στηρίξω την παΡΕΑ μου στο 100%, γιατί το αξίζουν και γιατί σε τίποτα δεν φταίνε οι αθλήτριές μου. Θα είμαι δίπλα τους, θα διεκδικούμε ΚΑΘΑΡΑ κάθε αγώνα, θα προσπαθήσουμε να πάμε τη ΡΕΑ όσο πιο ψηλά γίνεται φέτος και να βελτιώσουν οι αθλήτριες και οι προπονητές μας την ποδοσφαιρική τους αξία ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ωστόσο, δηλώνω ξεκάθαρα: Την επόμενη σεζόν δεν επενδύω στην Α’ Εθνική. Εάν δεν βρεθεί κάποιος άλλος να αναλάβει και να ανεχτεί αυτό το σάπιο σύστημα, η ΡΕΑ δεν θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής.

Η απόφασή μου είναι οριστική. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει θα ήταν αν οι αθλήτριες της ΡΕΑ και του Αστέρα Τρίπολης μου ζητούσαν να χρηματοδοτήσω εγώ την από κοινού τους νομική προσφυγή για απόπειρα σωματικής βλάβης από πρόθεση, με κατηγορούμενους τους διαιτητές των αγώνων Κυπέλλου και Πρωταθλήματος που διεξήχθησαν στο γήπεδο του Παναρκαδικού.

Δεν θα στραφώ εναντίον παραγόντων ή θεσμικών συνολικά, από ότι φαίνεται αυτός ο «βούρκος» τους βολεύει. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι και συνοδοιπόροι στο όραμα για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο γυναικών. Όμως η σιωπή δηλώνει συμμετοχή.

Από τον Μάιο του 2026 δεν αποσύρομαι από το ποδόσφαιρο γυναικών. Αποσύρομαι ΜΟΝΟ από την Α’ Εθνική. Θα χρηματοδοτήσω αποκλειστικά την Ακαδημία ΡΕΑ, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης, με στόχο να προσελκύσουμε περισσότερα κορίτσια στον αθλητισμό. Τα χρήματα που μέχρι σήμερα επενδύονταν από εμένα στον «βούρκο», θα επενδυθούν σε προπονητές, υλικά και υποδομές, παρέχοντας ευκαιρία πρότυπου υγειούς αθλητισμού σε όλα τα κορίτσια της πόλης μου, του Ρεθύμνου.

Θέλω να χρηματοδοτήσω το μέλλον. Με την ελπίδα ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν καλύτερες συνθήκες και ότι κάποια στιγμή οι αρμόδιοι και η UEFA θα αντιληφθούν πού καταλήγουν τα χρήματα και ποια είναι η πραγματική κατάσταση του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα.

Καλή συνέχεια και εύχομαι καλή τύχη με υγεία σε όλες τις αθλήτριες του Ελληνικού ποδοσφαίρου γυναικών».