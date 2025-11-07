Γιάννης Χατζηαλέξης στο GWomen: «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι ένας χώρος όπου αυτές οι αξίες αναδεικνύονται»

Για ακόμη μία χρονιά, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγει τις πόρτες του στο Gazzetta Women Sports Summit, τη διοργάνωση που αναδεικνύει τη γυναικεία δύναμη, τον ρόλο των γυναικών στον αθλητισμό και την κοινωνία και δίνει βήμα σε ιστορίες που εμπνέουν.

Με το φετινό σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable», το συνέδριο φέρνει στο προσκήνιο γυναίκες που ξεπέρασαν τα όρια, άνοιξαν δρόμους και έγιναν πρότυπα για τις επόμενες γενιές, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας, ενδυνάμωσης και συνεργασίας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά, Γιάννης Χατζηαλέξης, πιστεύει στη δύναμη των συνεργασιών που εμπνέουν. Με αφορμή το Gazzetta Women Sports Summit, μιλά στο GWomen για τη γυναικεία ενδυνάμωση, τη σύνδεση πολιτισμού και αθλητισμού και το όραμά του για ένα Θέατρο «που ανήκει σε όλους και δίνει βήμα σε φωνές που αξίζει να ακουστούν».

Για ακόμη μία χρονιά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξενεί το Gazzetta Women Summit, μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη γυναικεία δύναμη και τον

ρόλο των γυναικών στον αθλητισμό και την κοινωνία. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η συνεργασία και πώς συνδέεται με τη φιλοσοφία του Θεάτρου;

«Η φιλοξενία του Gazzetta Women Sports Summit για ακόμη μία χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι μια συνεργασία που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς το Θέατρό

μας δεν λειτουργεί μόνο ως χώρος παραστάσεων, αλλά και ως πεδίο διαλόγου, έμπνευσης και αναστοχασμού γύρω από σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που αφορούν

όλους μας. Η φετινή διοργάνωση, με το σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable», φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες γυναικών που ξεπέρασαν τα όρια, άνοιξαν νέους δρόμους και ενέπνευσαν άλλες να ακολουθήσουν. Μέσα από παραδείγματα επιτυχιών, όπως αυτή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών, το συνέδριο στέλνει ένα δυνατό μήνυμα σε κάθε νέα κοπέλα να πιστέψει στον εαυτό της και να κυνηγήσει τα όνειρά της. Αναδεικνύει τη δύναμη των γυναικών, την ισότητα και τη συμβολή τους στον αθλητισμό και την κοινωνία, σε απόλυτη αρμονία με τη φιλοσοφία του Θεάτρου να στηρίζει προοδευτικές αξίες και να δίνει βήμα στις φωνές που πρέπει να ακούγονται. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ενισχύει τον ρόλο του ως φορέας κοινωνικής αλλαγής και δημιουργικά συνδέει τον πολιτισμό με τον αθλητισμό, δύο τομείς που έχουν κοινές αρχές και ιδανικά».

Ο αθλητισμός και ο πολιτισμός μοιάζουν σε πολλά σημεία να μοιράζονται κοινές αξίες: πειθαρχία, ομαδικότητα, πάθος, έκφραση. Πιστεύετε ότι ένας πολιτιστικός οργανισμός, όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μπορεί να αποτελέσει χώρο διαλόγου και έμπνευσης γύρω από τέτοια ζητήματα;

«Πράγματι, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός μοιράζονται κοινές αξίες και μέσα από αυτές διαμορφώνουν χαρακτήρες, εμπνέουν και φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι ένας χώρος όπου αυτές οι αξίες αναδεικνύονται, με εκδηλώσεις, συνέδρια, παραστάσεις και συνεργασίες όπως το Gazzetta Women Sports Summit που φέρνουν σε δημιουργικό διάλογο την τέχνη με τον πολιτισμό και βοηθούν να χτίσουμε μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία. Θέλουμε το θέατρό μας να δίνει χώρο σε κάθε μορφή ανθρώπινης έκφρασης, να αγκαλιάζει ιδέες και αξίες που μας ενώνουν και μας εξελίσσουν».

Εσείς προσωπικά έχετε σχέση με τον αθλητισμό; Αθλείστε ή ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες; Πόσο σημαντικός

θεωρείτε τον αθλητισμό για την ανάπτυξη αξιών στη νέα γενιά;

«Ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου και της οικογένειάς μου. Μεγάλωσα σε αθλητικό περιβάλλον, υπήρξα αθλητής του Εθνικού Πειραιά στον υγρό

στίβο, ενώ με τη σύζυγό μου, Ελεάννα Λαμπόγλου, ενθαρρύνουμε τα δύο αγόρια μας να συμμετέχουν ενεργά σε αθλητικές δραστηριότητες. Ο μεγαλύτερος γιος μας, ο Φίλιππος, κατέκτησε πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με την ομάδα υδατοσφαίρισης του Εθνικού Πειραιά και συμμετείχε με επιτυχία σε διεθνές τουρνουά στην Ιταλία, κάτι που μας γέμισε χαρά και υπερηφάνεια. Πιστεύω βαθιά πως ο αθλητισμός αποτελεί σχολείο ζωής. Μαθαίνει στα παιδιάπειθαρχία, ομαδικότητα, ανθεκτικότητα, σεβασμό και την αξία της προσπάθειας. Θέτει τα θεμέλια για τον χαρακτήρα και τις αξίες που θα τα συνοδεύσουν σε όλη τους τη ζωή. Όταν ένα παιδί αθλείται, μαθαίνει να θέτει στόχους, να εργάζεται συλλογικά, να αντιμετωπίζει δυσκολίες, να γιορτάζει την επιτυχία με ταπεινότητα και να διαχειρίζεται την ήττα με αξιοπρέπεια. Σέβεται τον αντίπαλο, τον συμπαίκτη, τον προπονητή και βελτιώνει τον εαυτό του. Αυτές οι εμπειρίες είναι ανεκτίμητες και διαμορφώνουν υπεύθυνους, ισορροπημένους και δυνατούς ανθρώπους. Γι’ αυτό και η φιλοξενία του Gazzetta Women Sports Summit στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μας συγκινεί ιδιαίτερα, καθώς αναδεικνύει τη σημασία του αθλητισμού για όλους, χωρίς διακρίσεις, και προωθεί ίσες ευκαιρίες για όλους».

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποτελεί έναν εμβληματικό πολιτιστικό χώρο με μεγάλη ιστορία. Ποιο είναι το όραμά σας για το Θέατρο τα επόμενα χρόνια; Πώς θα θέλατε να εξελιχθεί ο ρόλος του μέσα στην πόλη και στην ευρύτερη πολιτιστική σκηνή της χώρας;

«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχει μακρά παράδοση και αποτελεί έναν ζωντανό φάρο πολιτισμού για την πόλη και τη χώρα. Το όραμά μας είναι να παραμείνει ανοιχτό και

προσιτό για όλους, να προσελκύει τη νέα γενιά, να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και να βρίσκεται πάντα σε ανοιχτό διάλογο με τους

ανθρώπους του Πειραιά. Θέλουμε να συνεχίσει να είναι σημείο αναφοράς, με πολυφωνικό ρεπερτόριο, φεστιβάλ, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που ενώνουν

όλη την πόλη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις συνεργασίες με τοπικούς φορείς, σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και πολιτιστικές οργανώσεις, χτίζοντας ένα δίκτυο που ενισχύει τη συνοχή και τη δημιουργικότητα. Με σύγχρονη ματιά και πνεύμα εξωστρέφειας, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θέλει να είναι ένας ανοιχτός χώρος έμπνευσης, συμμετοχής και πολιτιστικής ανταλλαγής, δίνοντας διαρκώς νέες ευκαιρίες σε όλους».

Κλείνοντας, ας μιλήσουμε για το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τι μπορούν να περιμένουν οι φίλοι του Θεάτρου τη φετινή σεζόν; Υπάρχουν παραστάσεις ή

συνεργασίες που ξεχωρίζετε και που εκφράζουν τη νέα ταυτότητα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά;

«Φέτος η σεζόν έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, αφού γιορτάζουμε τα 130 χρόνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.﻿ Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε τρεις άξονες: εορταστικές εκδηλώσεις που τιμούν το παρελθόν, ένα πλούσιο και σύγχρονο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με σημαντικούς δημιουργούς, και το φεστιβάλ «Ντοκουμέντα του Πειραιά» που φέρνει την τέχνη έξω στις γειτονιές και τα τοπόσημα της πόλης.﻿ Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σήμερα είναι εξωστρεφές και ανοιχτό, θέλουμε οι φίλοι του να το

νιώθουν δικό τους, να εμπνέονται και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του Πειραιά.﻿ Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου το Θέατρο μιλάει στην καρδιά κάθε επισκέπτη, προκαλεί συζητήσεις και ενθαρρύνει τη σκέψη.﻿ Αυτή είναι η νέα ταυτότητα που οικοδομούμε ένα Δημοτικό Θέατρο που ανήκει σε όλους και που

αντανακλά την πολυμορφία και τη δυναμική της σύγχρονης κοινωνίας μας».