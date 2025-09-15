Οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ προάγουν τον γυναικείο αθλητισμό με Masterclass και Υποτροφίες

Κατά τη διάρκεια του Masterclass, η Διευθύντρια των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αττικής, Δανάη Σημαντηράκη, απένειμε υποτροφίες σπουδών σε δύο διακεκριμένες αθλήτριες, εντάσσοντας την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο του προγράμματος «Dual Career in Athletics» που έχει στόχο να στηρίζει τους αθλητές και τις αθλήτριες στη διπλή πορεία τους, συνδυάζοντας αθλητισμό και εκπαίδευση. Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν στη διεθνή πολίστρια του Ολυμπιακού, Μαργαρίτα Πλευρίτου, καθώς και στη νεαρή ποδοσφαιρίστρια της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού, Μαρία Δημητρίου.

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή του αθλητισμού ανεξαρτήτως φύλου ή αγωνίσματος, αναγνωρίζοντας τη σημασία ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, αλλά και την ενίσχυση του γυναικείου αθλητισμού στο σύνολό του. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τις υποτροφίες, συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες όπως το «Make Place for One More Woman», υποστηρίζουν γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου και προωθούν συνεχώς νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες στον αθλητισμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του αθλητικού και του μιντιακού χώρου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας. Μεταξύ αυτών η Αντιδήμαρχος Πειραιά Νανά Γλύκα-Χαρβαλάκου, ο Πρόεδρος του Καναλιού 1 Πειραιά Σήφης Βουράκης, εκπρόσωποι της Μητρόπολης Πειραιά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των βετεράνων του Ολυμπιακού, καθώς και παράγοντες, προπονητές και δημοσιογράφοι που στηρίζουν ενεργά τον γυναικείο αθλητισμό.



Οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουν να πρωτοπορούν στον χώρο των σπουδών Αθλητισμού, προσφέροντας προγράμματα υψηλού επιπέδου και ανοίγοντας δρόμους για τους αθλητές και τις αθλήτριες της νέας γενιάς. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με προνομιακά δίδακτρα, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους και νέες να ενταχθούν σε μια εκπαιδευτική κοινότητα που συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με τη στήριξη του αθλητισμού.