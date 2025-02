Ιλόνα Μάχερ: The Way I Am

Ξεκινάς να διαβάζεις για την Ιλόνα Μάχερ και στο παρασκήνιο του μυαλού «σκάει» ο…Eminem! Μα; Πώς; Γιατί; WTF; Ίσως είναι το λευκό στο χρώμα του δέρματος. Ίσως είναι το κόκκινο κραγιόν. Ίσως είναι αυτό που θέλουν τα ΜΜΕ, οι λευκές, ταξικές, κοινωνίες. Και να ο ραπ λόγος ξανά μπροστά μας. Θες να εξηγήσεις την απίθανη (;) συνάντηση και δεν μπορείς. «…», «….». Κενά λόγια, μοναχικά όρια και το «μπιτ» να μη σταματά. Η Ιλόνα Μάχερ είναι ο Μέριλιν Μάνσον στον βιντεόκοσμο (sic) του ράπερ! Εντάξει, τώρα η επαφή χάθηκε για τα καλά. Η γυναίκα που παρουσιάζουμε είναι δυνατή, θαρραλέα και γεμάτη ψηφιακούς καθρέφτες που αυτή επιλέγει.

Τα social media και ο αυταρχικός τους τόπος την ξεζουμίζουν και την ίδια στιγμή τη δυναμώνουν. Οι κανόνες που θέτει η τεχνολογία, ο παντοδύναμος Ζούκεμπεργκ, ο αχαλίνωτος Μασκ, «ο κόκκινος δράκος» που όλα τα «φτύνει», αντανακλώνται πάνω της και επιστρέφουν στην κοινωνία της, κοινωνία μας, με τον τρόπο που αυτή θέλει. Μεγάλο χαμόγελο, κόκκινο χρώμα, κραγιόν, στα δερματικά όρια που αυτή βλέπει, επιβάλλει, και το flow του Eminem να ξεσπάει στο ρεφρέν της ιδανικής κοινωνίας, του ιδανικού ατόμου, του ιδανικού κόσμου. Η Ιλόνα Μάχερ είναι έτοιμη να δεχτεί τις τρολ, κακεντρεχείς, τοξικές, επιθέσεις. Και όταν το νοσηρό χαμόγελο ετοιμάζεται να την πληγώσει, αυτή σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο και λέει The Way I Am. Το «μπιτ» «σκοτώθηκε» και τα λόγια μόλις ξεκίνησαν να τρέχουν.

Δεν λυγίζει

Η Ιλόνα Μάχερ δεν λυγίζει, συνεχίζει, χάνει, κερδίζει και την ουσία της ζωής υποστηρίζει. Παίκτρια ράγκμπι. Διεθνής με τις ΗΠΑ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 βοήθησε να έρθει το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο, για τη χώρα της. Σκληρό άθλημα αυτό που διάλεξε, απ’ όλες τις απόψεις. Δεν είναι American Football, οπότε γιατί να την προσέξει κανείς στην πατρίδα της; Έπειτα είναι βίαιο και τα πατριαρχικά, αντιδραστικά, στερεότυπα δεν έχουν φύγει. Συνεπώς, η υποτίμηση και η απαξίωση είναι μόνιμη επικριτική συμπεριφορά-επωδός από τους δήθεν ειδικούς άντρες. Και μετά έρχεται η συγκεκριμενοποίηση των προηγούμενων που αμφισβητεί, χλευάζει, εκχυδαΐζει τις προσπάθειες της Μάχερ και των συμπαικτριών της. Ξέρετε, αρνητικά σχόλια για τον σωματότυπό της, για τη «χαμένη θηλυκότητα» και άλλα αναχρονιστικά και αυταρχικά. Κάπου εδώ επιστρέφει το The Way I Am και το αλύγιστο χέρι, κορμί και πνεύμα της εν λόγω κυρίας. Εκφράζει το αυτονόητο όταν λέει «τα στερεότυπα γύρω από τον αθλητισμό απλά πρέπει να τα εξαλείψουμε τώρα» και όταν διευκρινίζει ότι «όλοι οι σωματότυποι είναι σημαντικοί». Και επειδή έχει μάθει να συγκρούεται στο γήπεδο, το ίδιο κάνει και εκτός. Κάπου εδώ μπαίνει (ξανά) ο Ζούκεμπεργκ και «ο κόκκινος δράκος» της τεχνολογίας.

Μεταδίδει τα σωστά μηνύματα

Η Ιλόνα Μάχερ μετρά εκατομμύρια ακολούθους σε Instagram, Tik-Tok για όλους τους σωστούς λόγους. Η εικόνα και η άμεση αντίδραση είναι το παν τη σήμερον ημέρα και η γυναίκα που παρουσιάζουμε το ξέρει καλά. Και τι κάνει; Μεταδίδει και διαδίδει τα σωστά μηνύματα. Μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media υπερασπίζεται την αξία κάθε σωματότυπου, προσπαθεί να εμπνεύσει συνομήλικους, νέους, νέες και μεγαλύτερους ανθρώπους και φωτίζει την αληθινά χαμογελαστή πλευρά της ζωής. Κάπου εδώ μπαίνει και πάλι το κόκκινο κραγιόν και η μοναδική, με την έννοια της προσωπικής κατάκτησης, ομορφιά της Μάχερ. Μια απλή κίνηση ανατρέπει τις ασπρόμαυρες, θολές, εικόνες και όλα τα φωτεινά χρώματα αντανακλούν και ζουν μέσα σε αυτή τη γυναίκα. Και πριν το κλείσιμο, μια σημαντική λεπτομέρεια. Διαβάζοντας γι’ αυτήν μαθαίνουμε ότι είναι εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Κι αν κάποιοι δεν λυγίζουν, μένουν όπως είναι, στις μέρες μας, αυτές είναι οι νοσοκόμες. Κι αν έχετε αντίρρηση, να το πάλι ο Eminem, το τραγούδι του και το υψωμένο μεσαίο δάχτυλο.