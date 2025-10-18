Χάλκινο για τη Δέσποινα Γεωργιάδου στο Satellite της Κωνσταντινούπολης

Με εξαιρετική εμφάνιση, η Ελληνίδα ξιφομάχος Δέσποινα Γεωργιάδου άνοιξε τη σεζόν της με το δεξί, φτάνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Satellite σπάθης στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή επικράτησε της Σοφίας-Αλεξάντρα Μεντάρσκα από τη Βουλγαρία με 15-4, ενώ στη συνέχεια απέκλεισε την Ουζμπέκα Γκουλιστάν Περντιμπάεβα με 15-12. Στους «16» χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη απέναντι στην Ζαϊνάμπ Νταϊμπέκοβα, κερδίζοντας με 15-14.

Στα ημιτελικά, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Ινδή Μπαβάνι Ντέβι Τσανταλαβάντα Ανάντα Σουνταραραμάν με 15-13, εξασφαλίζοντας όμως το χάλκινο μετάλλιο και δείχνοντας ότι είναι σε υψηλό επίπεδο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Αλγέρι (7-8 Νοεμβρίου).

Ακόμη, ο Νίκος Κοντοχριστόπουλος αγωνίστηκε στο Σαμορίν της Σλοβακίας σε αγώνα ξίφους ασκήσεως. Με δύο νίκες και τρεις ήττες στην φάση των ομίλων προκρίθηκε στα νοκ-άουτ, αλλά τελικά αποκλείστηκε στη φάση των «128», καταλαμβάνοντας την 97η θέση.

