Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι της Volley League Γυναικών με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-2 του Πανιωνίου. Μετά το τέλος του αγώνα ο Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέφερε τα εξής: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί γνωρίζαμε ότι ο Πανιώνιος είναι μία δυνατή ομάδα. Ζήτησα από τις παίκτριές μου να παίξουν ελεύθερα και να είναι γενναίες. Υπήρξαν στιγμές στον αγώνα που κάναμε κάποια λάθη, είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι μία απίστευτη νίκη. Ξέρουμε πόσο δυνατός είναι ο Πανιώνιος, τον σεβόμαστε. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα μου, γιατί δουλέψαμε σκληρά γι’ αυτή τη νίκη».