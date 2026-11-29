Χωρίς να έχει κοιμηθεί καλά - καλά η Άννα Κορακάκη πέτυχε στον προκριματικό 586 βαθμούς, επίδοση που απέχει μόλις δύο μονάδες από το ατομικό της ρεκόρ... Κατέκτησε ξανά το πανελλήνιο πρωτάθλημα και λίγη ώρα μετά έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Για όλα τα «δεν μπορώ» μας έδωσε απάντηση η Ολυμπιονίκης του 2016, η οποία αποκάλυψε πως πέρασε τη νύχτα φροντίζοντας την άρρωστη κόρη της και λίγες ώρες αργότερα ξεκίνησε το ταξίδι για την Αθήνα.

Μετά από δύο ώρες οδήγησης και μια πρωινή πτήση, βρέθηκε απευθείας στο σκοπευτήριο του Βύρωνα, όπου κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Αμέσως μετά τον αγώνα, πήρε τον δρόμο της επιστροφής για να βρεθεί ξανά δίπλα στην κόρη της.

Αναλυτικά η ανάρτησή της: «STORYTIME ενός από τους πιο επιτυχημένους αγώνες της καριέρας μου!

-Θηλάζεις και ξενυχτάς non-stop με το Αθηνάκι που είναι άρρωστο και βγάζει δόντια, μέχρι τις 3 το πρωί που πρέπει να φύγεις.

-Κοιμάσαι σύνολο 1,5 ώρα για βράδυ.

-Ξυπνάς στις 3:30 το χάραμα, οδηγείς 2 ώρες μέχρι το αεροδρόμιο, πρωινή πτήση για Αθήνα και απευθείας στο σκοπευτήριο για προθέρμανση.

-Ρίχνεις ένα ε κ π λ η κ τ ι κ ό σκορ αγώνα

586 και 243,8 τελικό! 🥹

-ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!

-Φεύγεις κατευθείαν αεροδρόμιο για τη βραδινή πτήση και άλλη μία δίωρη διαδρομή με το αυτοκίνητο.

-Και τελικά, συναντάς ξανά το πιο πολύτιμο χρυσάφι(για ακόμα μια…αγρυπνία σερί, λογικά, γιατί μπουκωμένη μύτη & δόντια ΔΕΝ αστειεύονται).

Το ξεκίνημα του 2026 με βρήκε μαμά σε ένα ονειρεμένο μωρό και το τελείωμα της χρονιάς με ένα ονειρικό σκορ, πολλά υποσχόμενο για το 2027 που είναι προ των πυλών και τη σεζόν που έρχεται με τους πολυπόθητους αγώνες στο εξωτερικό! Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι έχω επανέλθει στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» μου, ομολογώ όμως πως, βλέποντας να μπορώ να αποδώσω έτσι, με πολλή εξουθένωση και καταπόνηση μηνών και σωματικά και πνευματικά, νιώθω τεράστια αυτοπεποίθηση για το μέλλον».