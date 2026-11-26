Ο αγωνιστικός παλμός στο EuroCup Γυναικών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό για τις ελληνικές ομάδες! Παναθηναϊκός και Πανσερραϊκός αγωνίζονται σήμερα (26/11, LIVE στο Gazzetta) με το Τριφύλλι να θέλει να κάνει το 5/5 και την ομάδα της Βόρειας Ελλάδας να στοχεύει στην παρθενική της νίκη στον θεσμό.

Οι «Πράσινες» υποδέχονται τη Ζεά (2-2) στις 18:30, με τον Κάρολ Κοβαλέφσκι να ντεμπουτάρει στον πάγκο της ομάδας, μετά την απομάκρυνση της Σελέν Ερντέμ. Στις 21:00, ο Πανσερραϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Γκορζόφ (2-2). Τους αγώνες μπορείτε να τους παρακολουθήσετε LIVE στο You Tube.