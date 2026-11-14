Τερζόγλου: «Στο τρίτο σετ χάσαμε την υπομονή μας»

Ο Ολυμπιακός αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε με 3-1 του Άρη με την Κική Τερζόγλου να αναφέρει τα εξής: «Ξεκινήσαμε καλά στα πρώτα δύο σετ και δεν κάναμε λάθη. Στο τρίτο σετ χάσαμε την υπομονή μας, δεν είχαμε ψυχραιμία και συγκέντρωση. Οι στόχοι είναι υψηλοί, έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μπροστά μας, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Ξανθοπούλου: «Προσπαθήσαμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούσαμε»

Η πασαδόρος του Άρη, Παναγιώτα Ξανθοπούλου δήλωσε: «Πάντα χαίρομαι να έρχομαι σε αυτό το γήπεδο γιατί βλέπω γνώριμα πρόσωπα και είναι ωραίο να κρατάμε τις σχέσεις και να χαμογελάμε βλέποντας τους ανθρώπους που κάποτε συνυπήρχαμε. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούσαμε, πιέσαμε τον Ολυμπιακό και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος μας για τους υπόλοιπους αγώνες. Σε πρώτη φάση εμείς στοχεύουμε να κερδίσουμε κάποιους αγώνες και να ανέβουμε στην κατάταξη. Εμείς θα παλεύουμε ματς με το ματς για να φέρουμε το πιο δυνατό αποτέλεσμα για τον Άρη».