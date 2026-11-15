Κιαπίνι: «Βρήκαμε τον τρόπο να αλλάξουμε το πρώτο σετ και μετά παίξαμε πιο σταθερά»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε και του Μαρκόπουλου στα Μεσόγεια με 3-0 και έκανε το πέντε στα πέντε στην Volley League Γυναικών. Μετά το τέλος του ματς ο Αλεσάντρο Κιαπίνι μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Ξεκινήσαμε κάνοντας λάθη και ο ΑΟΜ μας πίεζε όπως είναι λογικό ενώ έπαιζε πολύ καλά σε όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού. Το σετ δεν πήγαινε καθόλου καλά, αλλά ευτυχώς βρήκαμε τον τρόπο να το αλλάξουμε και να παίξουμε πραγματικά πολύ καλά στην τελική του ευθεία και να το πάρουμε. Από εκείνο το σημείο παίξαμε πολύ πιο σταθερά, με μεγαλύτερη συγκέντρωση και πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη».

Ρούσης: «Ικανοποιημένος γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια»

Από την πλευρά του ο τεχνικός του Μαρκόπουλου, Γιώργος Ρούσης τόνισε τα εξής: «Νιώθω ικανοποιημένος γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ο ΠΑΟ σήμερα έπαιξε πολύ καλά και η διαφορά των δύο ομάδων κάνει φυσιολογικό το αποτέλεσμα. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω, ίσως αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στο 1ο και στο 2ο σετ να βλέπαμε άλλο ματς. Εμείς έχουμε μια ομάδα που αποτελείται κυρίως από νεάνιδες και τέτοια παιχνίδια μας δίνουν εμπειρίες, μας δείχνουν πως παίζεται το σωστό βόλεϊ και μας βοηθούν με πολλούς τρόπους».