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Απίστευτο ξύλο σε ματς στη Βραζιλία: Παίκτριες πιάστηκαν στα χέρια κι «έπεσαν» μηνύσεις!

Απίστευτο ξύλο σε ματς στη Βραζιλία: Παίκτριες πιάστηκαν στα χέρια κι «έπεσαν» μηνύσεις!

Newsroom

Άγριος καβγάς ξέπασε ανάμεσα στις παίκτριες της Κορίνθιανς και της Φεροβιάρια, με την πρώτη ομάδα να ανακοινώνει πως θα καταθέσει μήνυση για τα όσα συνέβησαν στο μεταξύ τους παιχνίδι.

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Σε ένα ματς-δυσφήμιση για το ποδόσφαιρο γυναικών στη Βραζιλία, οι παίκτριες της Κορίνθιας έπαιξαν ξύλο με εκείνες της Φεροβιάρια, στο μεταξύ τους παιχνίδι για το πρωτάθλημα Paulista U20.

Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης κι ενώ το σκορ ήταν στο 2-0 υπέρ της Φεροβιάρια, οι Γκάμπι Τζόρντι και Μίγκα άρχισαν να λογομαχούν μέχρι που οι τόνοι τελικά ανέβηκαν. Στη συνέχεια, η παίκτρια των γηπεδούχων κλώτησε την αντίπαλό της, κάτι που εξαγρίωσε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κι επικράτησε το χάος.

Κατά τη διάρκεια της σύρραξης ακόμα μια παίκτρια της Κορίνθιανς χτυπήθηκε στο πρόσωπο από το ίδιο άτομο, με την ομάδα στη συνέχεια να ανακοινώνει πως έχει κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση για το περιστατικό αυτό.

Για την ιστορία, το παιχνίδι τελείωσε με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 2-0 για τη Φεροβιάρια, ωστόσο το ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Δείτε το σχετικό βίντεο

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