Με τον αγώνα του Μαρκόπουλου με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε και η 5η αγωνιστική στην Volley League Γυναικών. Οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-0 και έκαναν το πέντε στα πέντε μένοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Πανιώνιο που νίκησε με 3-1 την Ελπίδα Αμπελοκήπων.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, ο ΖΑΟΝ πέρασε σαν σίφουνας από την Σαντορίνη επικρατώντας με 3-0 του ΑΟ Θήρας, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-1 τον Άρη, ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε για να κάνει το 3-0 κόντρα στον Απολλώνιο και στην Βούλα η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 της Θέτιδας.

Volley League Γυναικών – 5η αγωνιστική – Τα αποτελέσματα!

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Α.Ο. Θήρας – Ζ.Α.Ο.Ν.: 0-3 (22-25, 18-25, 16-25)

Πανιώνιος – Α.Σ. Ελπίς: 3-1 (22-25, 25-10, 25-18, 25-13)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ. Άρης: 3-1 (25-16, 25-17, 24-26, 25-20)

Π.Α.Ο.Κ. F&U – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος: 3-0 (25-20, 25-20, 25-20)

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Ε.Κ.: 0-3 (23-25, 24-26, 20-25)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Παναθηναϊκός Α.Ο.: 0-3 (22-25, 20-25, 14-25)

Η βαθμολογία της Volley League Γυναικών (σε 5 αγώνες)

Volley League Γυναικών – 6η αγωνιστική

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026

17.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας

17.30: Α.Σ. Ελπίς – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

18.00: Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Σ.Π. Θέτις

19.00: Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

19.00: Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Άρης

20.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος