Νομικού στο GWomen: «Είμαστε ομάδα με πολλή θέληση και ταλέντο»

Ο ΖΑΟΝ έφτασε κοντά σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 3-2 από τον ΠΑΟΚ στη Μίκρα. Η ομάδα της Κηφισιάς βρέθηκε δύο φορές πίσω στα σετ, όμως κατάφερε να αντιδράσει και να στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ, όπου κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η Μαρία Νομικού μίλησε στο Gwomen μετά το τέλος της αναμέτρησης, σχολιάζοντας την προσπάθεια της ομάδας της και όσα χρειάζεται για να φτάσει στις νίκες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενέργεια που προσπαθεί να μεταφέρει στις συμπαίκτριές της, ενώ πήρε θέση και για την πρωτοβουλία της ΑΕΚ σχετικά με την εγκυμοσύνη των αθλητριών.

Αναλυτικά όσα είπε η Μαρία Νομικού στο Gwomen:

Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τις ανατροπές: «Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα, που ήταν και πολύ αποτελεσματική επιθετικά. Στην αρχή μπήκαμε αρκετά μαγκωμένες, αλλά καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή και να φέρουμε το παιχνίδι στο 3-2. Το παιχνίδι κρίθηκε στην αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Κρατάμε το θετικό, ότι καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, και προχωράμε. Έχουμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι την Τρίτη, οπότε δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε πολλά. Πρέπει να πάμε αμέσως στο επόμενο».

Για την αντίδραση του ΖΑΟΝ μετά τα χαμένα σετ: «Δείχνει το πάθος που πρέπει να βγάλουμε και που καταφέραμε επιτέλους να βγάλουμε στο γήπεδο. Είμαστε ομάδα με πολλή θέληση και ταλέντο. Απλώς ακόμα μας λείπει αυτό το κάτι για να κάνουμε το παραπάνω βήμα και να πάρουμε νίκες. Θα κρατήσουμε τα θετικά και θα δουλέψουμε ακόμα καλύτερα και περισσότερο σε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να παίρνουμε τα παιχνίδια».

Για το πώς προσπαθεί να μεταφέρει το πάθος και την ενέργειά της στις συμπαίκτριές της: «Εγώ γενικά εκφράζομαι πολύ εύκολα. Ελπίζω το πάθος και την ενέργεια που βγάζω να τα μεταδίδω καλά και να τα περνάω στα κορίτσια, για να έχουμε ενέργεια και πολύ πάθος μέσα στο παιχνίδι μας. Είναι σημαντικό να είμαστε όλες στο ίδιο μήκος κύματος, να έχουμε την ίδια σκέψη και το ίδιο πάθος. Αυτό προσπαθώ να κάνω, κυρίως μέσα από τις εκφράσεις μου».

Για το αν ο ΖΑΟΝ μπορεί να πανηγυρίσει την επόμενη νίκη του: «Εννοείται! Και θα κοιτάξουμε να έχουμε και καθαρό σκορ. Απλώς πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη δυναμικότητα, αυτό το πάθος και αυτή την ενέργεια μέχρι το τέλος. Πρέπει να τα κρατήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος».

Για την πρωτοβουλία της ΑΕΚ σχετικά με το επίδομα εγκυμοσύνης: «Αυτό πραγματικά είναι μια πολύ ωραία κίνηση και ένα "μαξιλαράκι" για εμάς τις γυναίκες. Έχουμε μια κάλυψη, δεν ισχύει το "μένω έγκυος και τέλος". Είναι φυσιολογικό για μια γυναίκα να θέλει να φτιάξει την οικογένειά της και να κάνει κι άλλα πράγματα στη ζωή της, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να συνεχίσει και την αθλητική της πορεία. Είναι πολύ σημαντική κίνηση, γιατί μας προσφέρει ασφάλεια. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο ελληνικό βόλεϊ. Χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε το βόλεϊ, και ειδικά το γυναικείο, επαγγελματικό, αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμα. Ελπίζω αυτή η κίνηση να ευαισθητοποιήσει και άλλες ομάδες αλλά και γενικότερα όλο το ελληνικό βόλεϊ, για να μας στηρίξει περισσότερο. Δεν γίνεται ειδικά εν έτει 2026, να λέμε ακόμα ότι είμαστε ανασφάλιστες και δεν έχουμε κάποια κάλυψη. Χτύπα ξύλο, μπορεί να τύχει και σε μένα και θέλω να ξέρω ότι είμαι καλυμμένη».