Με προορισμό τη Λισαβόνα αναχώρησε η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού ενόψει του σπουδαίου επαναληπτικού αγώνα για τη φάση των «64» του Challenge Cup με αντίπαλο την Μπενφίκα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 22:45.

Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται στις νίκες (1-0) μετά τη μεγάλη ανατροπή στο «Μελίνα Μερκούρη» πριν από μία εβδομάδα και θέλουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά στην πορτογαλική πρωτεύουσα για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Για να πάρει το εισιτήριο για τους «32», η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς χρειάζεται νίκη ανεξαρτήτως σκορ στο «Pavilhão da Luz No. 2». Αν η Μπενφίκα επικρατήσει ακόμα και με 3-0 ή και 3-1, τότε η πρόκριση θα κριθεί στο χρυσό σετ, καθώς πλέον δεν μετράνε τα σετ, αλλά οι νίκες.

Σε περίπτωση πρόκρισης στη φάση των «32», ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Απόλλο 8 (Ολλανδία) - Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία). Η ολλανδική ομάδα προηγείται με 1-0 στις νίκες και ο επαναληπτικός διεξάγεται στη Σόφια την Τετάρτη (4/11, 18:00).

«Θα δώσουμε τα πάντα για την πρόκριση»

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Μετά από δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια που κρίθηκαν αμφότερα στα πέντε σετ, καταφέραμε να ξεκουραστούμε και να ανακτήσουμε δυνάμεις. Σίγουρα, έχουμε αρκετό υλικό για να προετοιμάσουμε πολύ καλά το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση και με καλή διάθεση. Χάρη σε αυτά, θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας που αυτή τη στιγμή είναι ο πιο σημαντικός, να προκριθούμε στον επόμενο γύρο του Challenge Cup».

Μικαέλα Μλεΐνκοβα: «Ο πρώτος μας αγώνας απέναντι στην Μπενφίκα ήταν ιδιαίτερα δύσκολος. Το γεγονός ότι καταφέραμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι, ενώ βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 2-0, έδειξε τον χαρακτήρα μας και το μαχητικό πνεύμα που διαθέτουμε ως ομάδα. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, αλλά είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση. Ξέρουμε ότι μόνο η νίκη θα είναι αρκετή, γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, να παλέψουμε για κάθε πόντο και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα ταξιδέψουμε με πίστη στις δυνατότητές μας και στην ικανότητά μας να πάρουμε το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε».