Η πρώτη αντίδραση της Σάκκαρη μετά το σκάνδαλο με τη ΜΚΟ: «Δυσκολεύομαι να εκφράσω τη θλίψη μου»

Η Μαρία Σάκκαρη, σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Αύγουστο ενίσχυσε οικονομικά την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» σε έρανο της οργάνωσης με 8.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει για το κύκλωμα απάτης που κρυβόταν πίσω από αυτήν.

Σε μία φορτισμένη της ανάρτηση στα social media, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έσπασε τη σιωπή της για πρώτη φορά για το γεγονός ότι έπεσε θύμα απάτης της οργάνωσης: «Δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου».

Πιο αναλυτικά η Σάκκαρη έγραψε τα εξής: «Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια.

Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου.

Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει.

Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται. Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας.

Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή».

Η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη