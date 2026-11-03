Ο Πανιώνιος ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών, με τις «κυανέρυθρες» να επικρατούν με 3-2 του Ολυμπιακού στο «Ανδρέας Βαρίκας». Στο ματς αυτό ξεχώρισε η παρουσία της Μίλιτσα Κούμπουρα, με την Σέρβα διαγώνια να αναδεικνύεται πολυτιμότερη παίκτρια της αγωνιστικής.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά της ΕΟΠΕ έχει ως εξής: «Η Μίλιτσα Κούμπουρα του Πανιωνίου είναι η MVP της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Η Σέρβα διαγώνια με 21 πόντους με 19/36 επιθέσεις, 1 άσσο και 1 μπλοκ και οδήγησε τις κυανέρυθρες στη νίκη με 3-2 σετ επί του Ολυμπιακού, διατηρώντας την ομάδα της αήττητη στο πρωτάθλημα.

Αυτή ήταν η πρώτη αναμέτρηση της Κούμπουρα απέναντι στην πρώην ομάδα της, στην οποία ήταν τις τελευταίες τέσσερις σεζόν.

« Όλη η ομάδα είναι MVP»

Η διαγώνια του Πανιωνίου ανέφερε σχετικά.

Για την ανάδειξή της ως MVP της αγωνιστικής και που θέλει να την αφιερώσει: «Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη νίκη στις συμπαίκτριές μου, γιατί πραγματικά πιστεύω πως σε αυτή την ομάδα δεν υπάρχει μία MVP. Για μένα, MVP είναι ολόκληρη η ομάδα. Κάθε αθλήτρια έχει τον δικό της σημαντικό ρόλο και όλες μαζί, σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα, δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η ομαδικότητα, η ποιότητα και το γεγονός ότι η καθεμία μπορεί να κάνει τη διαφορά ανά πάσα στιγμή».

Για τη νίκη επί του Ολυμπιακού και πόσο σημαντική είναι για την ομάδα, ενόψει της συνέχειας: «Αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική για εμάς, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά. Μας δίνει αυτοπεποίθηση, δύναμη και ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετική ομάδα, με πολύ ποιοτικό ρόστερ, σπουδαίες αθλήτριες και έναν πολύ καλό προπονητή. Γνωρίζουμε ότι κάθε αναμέτρηση μαζί του θα είναι απαιτητική και θα κρίνεται στις λεπτομέρειες. Πρώτα ο Θεός να είμαστε υγιείς, είμαι σίγουρη ότι κάθε φορά που θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι θα δίνουμε μεγάλες μάχες μέσα στο γήπεδο».

Για το πώς αισθάνεται στον Πανιώνιο και πόσο απαιτητικό θεωρεί το πρωτάθλημα της φετινής σεζόν: «Όσον αφορά τον Πανιώνιο, από την πρώτη στιγμή αισθάνομαι υπέροχα και είμαι πραγματικά χαρούμενη που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας. Το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος ανεβαίνει συνεχώς και θεωρώ πως ο Πανιώνιος έχει συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την εξέλιξη. Με την ποιότητα, τις φιλοδοξίες και την ανταγωνιστικότητα που έχει προσθέσει, έχει βοηθήσει σημαντικά ώστε το πρωτάθλημα να γίνει ακόμη πιο δυνατό και ενδιαφέρον. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση του Πανιωνίου και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στο πρόσωπό μου. Είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου αισθάνεται στήριξη, σεβασμό και εμπιστοσύνη. Από την πλευρά μου, θέλω να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη δίνοντας καθημερινά τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας».

Η κορυφαία επτάδα της 3ης αγωνιστικής:

Διαγώνια: Milica Kubura (Πανιώνιος ) 21π. (19/36 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).

Πασαδόρος: Ilka Van De Vyver (Α.Ε.Κ.) 2π. (1 άσσος, 1 μπλοκ).

Ακραίες: Valerica Rosado Flech (Α.Σ.Π. Θέτις) 22π. (17/36 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 42% υπ. – 30% άριστες), Elitsa Vasileva-Atanasijevic (Πανιώνιος) 20π. (15/32 επ., 5 μπλοκ, 59% υπ. – 29% άριστες).

Κεντρικές: Αθηνά Δημητριάδης (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 10π. (4/9 επ., 6 μπλοκ), Σουλτάνα Κιουτσιούκη (Α.Ο. Θήρας) 14π. (12/18 επ., 2 μπλοκ).

Λίμπερο: Γεωργίνα Αντωνακάκη (Παναθηναϊκός Α.Ο.), (λ, 53% υπ. – 33% άριστες).

ΟΙ MVP ΤΗΣ VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026-2027

1η αγωνιστική: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

2η αγωνιστική: Zoe Weatherington (Η.Π.Α. – Π.Α.Ο.Κ. F&U)

3η αγωνιστική: Milica Kubura (Σερβία, Ελλάδα – Πανιώνιος)».