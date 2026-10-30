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Άρης: Βοηθός προπονητή η Αποστολίδου
30/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Άρης: Βοηθός προπονητή η Αποστολίδου

Μάρθα Χωριανοπούλου

Ντεμπούτο στους πάγκους για την Σίσσυ Αποστολίδου, η οποία θα είναι βοηθός του Χρήστου Πάτρα στον Άρη.

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Όπως έγινε γνωστό στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Άρη θα βρίσκεται τη νέα σεζόν η Σίσσυ Αποστολίδου, η οποία αναλαμβάνει για πρώτη φορά καθήκοντα βοηθού προπονητή.

Συγκεκριμένα η 35χρονη θα είναι άμεση συνεργάτιδα του Χρήστου Πάτρα, έχοντας σημαντικές παραστάσεις από τα γήπεδα ως αθλήτρια. Καθώς στην καριέρα της έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Α1, ενώ ο Άρης αποτελεί έναν σύλλογο που έχει υπηρετήσει πολλές φορές.

Συγκεκριμένα, η Αποστολίδου φόρεσε τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» στις περιόδους 2011-2013, 2014-2015, 2022-2023 και 2023-2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Βόλει Γυναικών: Βοηθός προπονητή η Σίσσυ Αποστολίδου

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα βόλεϊ γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με την Σίσσυ Αποστολίδου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή για τη σεζόν 2026-2027.

Η Σίσσυ γεννημένη στις 08/06/1991, προέρχεται από μια πλούσια καριέρα ως παίκτρια με παρουσία σε πολλές ομάδες της Α1, μεταξύ των οποίων και ο ΑΡΗΣ στον οποίο θήτευσε τέσσερις φορές 2011-2013, 2014-2015, 2022-2023 και 2023-2024.

Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο και θα αποτελέσει την άμεση συνεργάτιδα του Χρήστου Πάτρα».

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