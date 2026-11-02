Τάνη στο GWomen: «Πιστεύω πολύ στην ομάδα μας... μπορούμε να χτυπήσουμε τον Παναθηναϊκό»

Η αθλήτρια του Δικεφάλου αναφέρθηκε στην αντίδραση και την ψυχραιμία που έδειξε η ομάδα της στις κρίσιμες στιγμές της αναμέτρησης, στη δική της αγωνιστική ωριμότητα, αλλά και στους υψηλούς στόχους που μπορεί να θέσει ο φετινός ΠΑΟΚ. Παράλληλα, σχολίασε την πρωτοβουλία της ΑΕΚ για τη θέσπιση επιδόματος εγκυμοσύνης στις αθλήτριές της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Τάνη στο Gwomen:

Για την ανταγωνιστικότητα της αναμέτρησης και την ψυχραιμία που έδειξε ο ΠΑΟΚ στις κρίσιμες στιγμές: «Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ συγκέντρωση και πάρα πολύ πάθος, αυτό δείχναμε. Όταν χάναμε έναν πόντο, φωνάζαμε, ερχόμασταν στο κέντρο και προσπαθούσαμε να συγκεντρωθούμε, να ηρεμήσουμε και να πάμε στον επόμενο πόντο. Οπότε θεωρώ ότι η ψυχραιμία μας στις πιο δύσκολες στιγμές ήταν αυτό που μας βοήθησε. Ήταν όντως ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και μπράβο και στον ΖΑΟΝ».

Για την αγωνιστική της ωριμότητα και την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη θητεία της στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό: «Η αλήθεια είναι ότι, επειδή ήμουν στην Αθήνα και είχα παίξει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, που είναι δύο ομάδες όπου μπορείς να συνεργαστείς με πολύ μεγάλες αθλήτριες και καλούς προπονητές, αποκτάς σίγουρα περισσότερη εμπειρία. Εγώ προσπαθώ να δίνω ηρεμία μέσα στην ομάδα, κάτι που χρειάζεται από έναν πασαδόρο, αλλά ταυτόχρονα να ενθαρρύνω και τις επιθετικές μου».

Για τις φιλοδοξίες του φετινού ΠΑΟΚ και το ενδεχόμενο παρουσίας σε τελικούς: «Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, αλλά από την άλλη πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας φέτος. Μπορεί να δείξαμε στα φιλικά ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά αυτή τη χρονιά, παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία. Αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε στο γήπεδο σε κάθε ματς. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρεθούμε σε τελικούς αυτή τη χρονιά και από εκεί και πέρα κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια. Το επόμενο παιχνίδι μας είναι με τον Παναθηναϊκό και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το χτυπήσουμε».