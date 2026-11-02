Σάκκαρη: «Χαρούμενη με την πρώτη νίκη στο καταπληκτικό αυτό τουρνουά»

H Mαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0 της Κάρολ Λι με 6-1, 6-4 για τον πρώτο γύρο του WTA 250 στο Χονγκ Κονγκ και πήρε με άνεση την πρόκριση για την φάση των «16» του Hong Kong Tennis Open.

Συγκεκριμένα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο.30 στη παγκόσμια κατάταξη, ανέφερε σχετικά με τη νίκη της: «Νομίζω ήμουν πιο αποτελεσματική στο 1ο σετ. Στο 2ο σετ εκείνη άρχισε να παίζει πολύ καλύτερα. Το περίμενα, είναι πολύ καλή παίκτρια. Ανέβασε το επίπεδό της στο 2ο σετ και έπρεπε να δουλέψω περισσότερο. Είμαι πολύ χαρούμενη με την πρώτη νίκη μου στο Χονγκ Κονγκ».

Η Σάκκαρη, για τη διοργάνωση του Χονγκ Κονγκ, πρόσθεσε: «Είναι καταπληκτικό τουρνουά. Έχει ψηφιστεί το καλύτερο WTA 250 της σεζόν και κάποιος λόγος υπάρχει γι' αυτό. Ο κόσμος είναι πολύ καλός, η πόλη είναι απίστευτη. Σίγουρα δεν θα μπορούσα να επιλέξω καλύτερο μέρος για να κλείσω τη σεζόν».

Η Σάκαρη, στο δεύτερο γύρο του Hong Kong Tennis Open, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια του ζευγαριού Μάντισον Ίνγκλις (Νο.135)-Μάγια Τζόιντ (Νο.90), την Τετάρτη (04/11).