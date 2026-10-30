Ανάμεσα στις κορυφαίες του ιταλικού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών βρίσκεται και η Ελληνίδα ακραία Έλενα Μπάκα, η οποία επιλέχθηκε στην κορυφαία επτάδα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, μαζί με τις Πάολα Εγκόνου, Άννα Ντανέζι, Μάγια Άλεξιτς, Μαρτίνα Αρμίνι, Ζου Τινγκ και Γιοάνα Βόλος.

Η διεθνής ακραία πραγματοποιεί την πρώτη της χρονιά στην Ιταλία, καθώς το ιταλικό πρωτάθλημα αποτελεί ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως. Η Μπάκα έχει αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA για τέσσερα χρόνια, ενώ η επαγγελματική της καριέρα περιλαμβάνει σταθμούς στην Ελβετία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ελλάδα και πλέον την Ιταλία.

Η Έλενα Μπάκα ήταν από τις πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της Κούνεο με 3-1 (25-23, 25-19, 16-25, 25-21) απέναντι στη Φιρέντσε. Η Ελληνίδα ακραία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους, βοηθώντας την ομάδα της να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν.

Η επιτυχία αυτή ήρθε έπειτα από ένα δύσκολο ξεκίνημα για την Κούνεο, η οποία μετρούσε τέσσερις συνεχόμενες ήττες στις πρώτες αγωνιστικές. Η εξαιρετική παρουσία της Μπάκα δεν πέρασε απαρατήρητη, με την Ελληνίδα διεθνή να επιβραβεύεται για την εμφάνισή της με μια θέση στην κορυφαία επτάδα της αγωνιστικής.