Οι αλλαγές στον πάγκο στις ομάδες βόλεϊ του Άρη συνεχίζονται, με τον Χρήστο Πάτρα να αναλαμβάνει τα ηνία της γυναικείας ομάδας των «κιτρίνων». Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Χρήστο Πάτρα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή για το υπόλοιπο της σεζόν 2026-27.

Ο πολύπειρος Έλληνας τεχνικός γεννημένος την 01/07/1964 επιστρέφει στον πάγκο του ΑΡΗ για πέμπτη φορά (δεύτερη στην ομάδα γυναικών).

Έχει εργαστεί στον σύλλογο μας απ’ το πόστο του πρώτου προπονητή τις σεζόν 2004-2005 , 2018-2020 και 2021-2023 όταν και καθοδήγησε την ομάδα των ανδρών, ενώ πέρυσι ανέλαβε για πρώτη φορά το τιμόνι της ομάδας γυναικών μέχρι τον Φεβρουάριο.

Την ομάδα μας έχει υπηρετήσει και ως παίκτης από το 1988 έως το 1991.

Στην μακροχρόνια καριέρα του έχει εργαστεί ακόμα στις ομαδες του ΑΟ Καβάλας, του Μακεδονικού, του ΠΟ Μουδανίων, του Απόλλωνα Καλαμαριάς του ΑΟ Νέστωρα, του ΟΠΑΘ Περσέα του Φοίνικα Σύρου όπως και στον ΠΑΟΚ (τόσο στην ανδρική όσο και στην γυναικεία ομάδα με την οποία έφτασε στον τελικό του πρωταθλήματος το 2025) και τον Ηρακλή.

Παράλληλα πρόκειται για προπονητή με μακροχρόνια πορεία και σε όλες τις αναπτυξιακές εθνικές ομάδες της χώρας μας.

Το καλοκαίρι του 2026 οδήγησε την εθνική Κ-16 των αγοριών ενώ βρέθηκε ως assistant και στον πάγκο της Κ-18».