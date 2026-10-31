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Volley League Γυναικών: Παναθηναϊκός και Πανιώνιος τρία στα τρία, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
31/10/2026
ΒΟΛΕΙ

Volley League Γυναικών: Παναθηναϊκός και Πανιώνιος τρία στα τρία, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Φώτης Καρακούσης

Με τον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο να έχουν κάνει το τρία στα τρία και τον ΠΑΟΚ που έχει δύο νίκες και παίζει την Κυριακή με ΖΑΟΝ, ολοκληρώθηκε εκτός της αναμέτρησης στη Μίκρα η 3η αγωνιστική στη Volley League Γυναικών.

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Ο Πανιώνιος ήταν ο μεγάλος νικητής στη 3η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, με τις «κυανέρυθρες» να επικρατούν με 3-2 του Ολυμπιακού στο ντέρμπι του τριημέρου. Και λέμε τριημέρου γιατί η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή στη Μίκρα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον ΖΑΟΝ (19:00).

Εκτός του Πανιωνίου, το τρία στα τρία έκανε και ο Παναθηναϊκός με το 3-1 επί του Απολλώνιου, ενώ μπορεί να το κάνει και ο ΠΑΟΚ αν επικρατήσει της ομάδας της Κηφισιάς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει η νίκη-ανατροπή του ΑΟ Θήρας που επικράτησε με 3-2 της Ελπίδας Αμπελοκήπων ενώ έχανε με 2-0, ενώ η ΑΕΚ έκανε σεφτέ επικρατώντας με 3-0 του Μαρκόπουλου.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Παρασκευή 30/11

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 3-2 (25-20, 18-25, 19-25, 25-14, 15-05)

Σάββατο 31/11

Α.Ο. Μαρκοπούλου – AEK 0-3 (13-25, 23-25, 14-25)

Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Ελπίς 3-2 (18-25, 17-25, 25-12, 25-15, 15-8)

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Άρης 3-1 (23-25, 25-12, 25-18, 25-19)

Παναθηναϊκός – Απολλώνιος 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 25-18)

Κυριακή 1/12

ΠΑΟΚ – ΖΑΟΝ 01/11 19:00

Η βαθμολογία

Βαθμολογία

*ΠΑΟΚ και ΖΑΟΝ έχουν ένα ματς λιγότερο.

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