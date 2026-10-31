Ο Πανιώνιος ήταν ο μεγάλος νικητής στη 3η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, με τις «κυανέρυθρες» να επικρατούν με 3-2 του Ολυμπιακού στο ντέρμπι του τριημέρου. Και λέμε τριημέρου γιατί η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή στη Μίκρα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον ΖΑΟΝ (19:00).

Εκτός του Πανιωνίου, το τρία στα τρία έκανε και ο Παναθηναϊκός με το 3-1 επί του Απολλώνιου, ενώ μπορεί να το κάνει και ο ΠΑΟΚ αν επικρατήσει της ομάδας της Κηφισιάς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει η νίκη-ανατροπή του ΑΟ Θήρας που επικράτησε με 3-2 της Ελπίδας Αμπελοκήπων ενώ έχανε με 2-0, ενώ η ΑΕΚ έκανε σεφτέ επικρατώντας με 3-0 του Μαρκόπουλου.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Παρασκευή 30/11

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 3-2 (25-20, 18-25, 19-25, 25-14, 15-05)

Σάββατο 31/11

Α.Ο. Μαρκοπούλου – AEK 0-3 (13-25, 23-25, 14-25)

Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Ελπίς 3-2 (18-25, 17-25, 25-12, 25-15, 15-8)

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Άρης 3-1 (23-25, 25-12, 25-18, 25-19)

Παναθηναϊκός – Απολλώνιος 3-1 (23-25, 25-20, 25-18, 25-18)

Κυριακή 1/12

ΠΑΟΚ – ΖΑΟΝ 01/11 19:00

Η βαθμολογία

*ΠΑΟΚ και ΖΑΟΝ έχουν ένα ματς λιγότερο.