Σκουλικάρης: «Συγχαρητήρια στην Ελπίδα για την εμφάνισή της»

Μπορεί να βρέθηκε πίσω με 0-2, ωστόσο ο ΑΟ Θήρας κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 της Ελπίδας Αμπελοκήπων. Μετά το τέλος του αγώνα ο Μανώλης Σκουλικάρης ανέφερε τα εξής: «Αρχικά, θέλω να συγχαρώ την Ελπίδα για την εμφάνισή της. Το είχα πει ότι αυτοί οι αγώνες είναι επικίνδυνοι, γιατί η Ελπίδα δεν έχει να χάσει κάτι. Παίζει ελεύθερα, ενώ εμείς έχουμε το “πρέπει”. Αν δεν επιβάλεις από την αρχή τον ρυθμό σου, μπαίνεις στον ρυθμό του αντιπάλου και μετά η απόδοση δεν αλλάζει εύκολα. Εμείς μπήκαμε με τη νοοτροπία ότι, ακόμα κι αν αποκτήσει διαφορά η Ελπίδα, θα μπορέσουμε να το γυρίσουμε. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να είσαι συνεχώς συγκεντρωμένος, ανεξαρτήτως αντιπάλου».

Κουτουνίδης: «Η εμφάνιση αυτή να γίνει οδηγός για την συνέχεια»

Από την πλευρά του ο προπονητής της Ελπίδας, Στέλιος Κουτουνίδης ανέφερε: «Δεν έχουμε ξαναπαίξει έτσι. Είχαμε ρυθμό, καθαρό μυαλό και εκμεταλλευτήκαμε κάποια λάθη του αντιπάλου. Στη συνέχεια, όμως, δεν είχαμε δυνάμεις και δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε. Παρότι φτάσαμε κοντά, δεν είχαμε την απαραίτητη αποφασιστικότητα για να τελειώσουμε κάποιες μπάλες. Ο Α.Ο. Θήρας νίκησε δίκαια και του εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω αυτή η εμφάνιση να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια. Έχουμε πράγματα να δώσουμε. Πρέπει να αποκτήσουμε την αίσθηση της κατηγορίας και μετά πιστεύω ότι θα κάνουμε καλές εμφανίσεις και θα έρθουν και οι νίκες».