Κιαπίνι: «Ικανοποιημένος από τη νίκη, ο Απολλώνιος είχε κίνητρο να μας πιέσει»

Ο Παναθηναϊκός έχασε το πρώτο σετ, αλλά κατάφερε να πάρει την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας με 3-1 του Απολλώνιου. Μετά το τέλος του αγώνα ο Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέφερε τα εξής: «Είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Ο Απολλώνιος είχε κίνητρο και μας πίεσε. Έκανε πολύ καλή δουλειά και τους συγχαίρω. Μου άρεσε η αντίδρασή μας και η προσαρμογή μας στην τακτική, με βάση τον αντίπαλο. Τώρα θα προετοιμαστούμε για τον αγώνα στη Ρουμανία, για τον επαναληπτικό με το Βουκουρέστι. Με τους νέους κανονισμούς πρέπει να νικήσουμε και αυτό θα πάμε να κάνουμε».

Λιώσης: «Θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια»

Από την πλευρά του ο προπονητής του Απολλώνιου, Κώστας Λιώσης επισήμανε: «Περιμέναμε ότι θα ήμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε την ποιότητά μας στα τρία επόμενα σετ, μετά το πρώτο. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιδράσει. Είχαμε την ατυχία μέσα στην εβδομάδα να μην έχουμε στη διάθεσή μας τη μία ακραία μας. Χαίρομαι που οι αθλήτριές μου ανταποκρίθηκαν σε έναν αγώνα τόσο υψηλών απαιτήσεων. Θα ήθελα απλώς να είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια σε ορισμένα σημεία του αγώνα».