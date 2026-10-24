Κιαπίνι: «Χαρούμενος από τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα»

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ, αλλά στην συνέχεια δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 3-0 επί του ΖΑΟΝ στο Ζηρίνειο και να πετύχει την δεύτερη νίκη του στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέφερε τα εξής: «Δουλέψαμε πολύ αυτή την εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα. Έχουμε αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Μας λείπει ο ρυθμός κι αυτό είναι που θέλουμε να βρούμε. Ξεκινούν και τα παιχνίδια για την Ευρώπη, οπότε θα έχουμε λιγότερο χρόνο για να δουλέψουμε. Είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας γιατί ο ΖΑΟΝ είναι σπουδαία ομάδα. Η ομάδα μου σήμερα έδειξε πολλά ψυχικά αποθέματα».