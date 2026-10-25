Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η αναμέτρηση της ΡΕΑ κόντρα στον ΠΑΣ Πύργος για την 4η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών, καθώς υπήρξε πρόβλημα με τις γραμμές του του γηπέδου το οποίο και οδήγησε στη ματαιωση της.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή (25/10) στις 15:00, ωστόσο η παρουσία πρόσθετων γραμμών στον αγωνιστικό χώρο δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του. Συγκεκριμένα υπήρχαν οι λευκές γραμμές παρέμεναν στο γήπεδο από τουρνουά Socca που είχε φιλοξενηθεί εκεί τις προηγούμενες ημέρες και δεν είχαν αφαιρεθεί πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης.

Παρά την αναμονή 45 λεπτών, δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστεί το πρόβλημα και ο διαιτητής αποφάσισε τη μη διεξαγωγή του αγώνα, κλείνοντας το φύλλο αγώνα.Πλέον, η υπόθεση περνά στα αρμόδια όργανα, τα οποία θα κρίνουν την τύχη της αναμέτρησης. Εφόσον καταλογιστεί υπαιτιότητα στη γηπεδούχο ομάδα, ο ΠΑΣ Πύργος αναμένεται να διεκδικήσει τη νίκη με 3-0 άνευ αγώνα.