Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ακάθεκτος στην Α’ Εθνική Γυναικών! Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 5-1 της Κηφισιάς, έκανε το 4 στα 4 και παρέμεινε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής. Η Αγία Παρασκευή πήρε σημαντική νίκη με ανατροπή απέναντι στις Σειρήνες Γρεβενών (2-1), ενώ η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στην έδρα της, καθώς έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο. Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Οδυσσέα Μοσχάτου με τον ΟΦΗ (0-0).
Την ίδια ώρα, το παιχνίδι της ΡΕΑ με τον ΠΑΣ Πύργος δεν διεξήχθη, ενώ η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
- Οδυσσέας Μοσχάτου – ΟΦΗ 0-0
- Αγία Παρασκευή – Σειρήνες Γρεβενών 2-1
- ΑΕΚ – Βόλος 1-1
- ΠΑΟΚ – Κηφισιά 5-1
- ΡΕΑ – ΠΑΣ Πύργος 1968: Δεν διεξήχθη
- Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Αναβλήθηκε
Η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών
1. ΠΑΟΚ 12
2. Αστέρας Τρίπολης 9
3. Παναθηναϊκός 9
4. ΑΕΚ 7
5. Αγία Παρασκευή 6
6. ΡΕΑ 4
7. Κηφισιά 4
8. Βόλος 4
9. ΠΑΣ Πύργος 1968 3
10. Σειρήνες Γρεβενών 3
11. ΟΦΗ 1
12. Οδυσσέας Μοσχάτου -2
Επόμενη αγωνιστική:
- ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
- ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
- ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΕΚ
- ΡΕΑ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC
- ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΠΑΟΚ