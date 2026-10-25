Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ακάθεκτος στην Α’ Εθνική Γυναικών! Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 5-1 της Κηφισιάς, έκανε το 4 στα 4 και παρέμεινε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής. Η Αγία Παρασκευή πήρε σημαντική νίκη με ανατροπή απέναντι στις Σειρήνες Γρεβενών (2-1), ενώ η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στην έδρα της, καθώς έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο. Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Οδυσσέα Μοσχάτου με τον ΟΦΗ (0-0).

Την ίδια ώρα, το παιχνίδι της ΡΕΑ με τον ΠΑΣ Πύργος δεν διεξήχθη, ενώ η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Οδυσσέας Μοσχάτου – ΟΦΗ 0-0

Αγία Παρασκευή – Σειρήνες Γρεβενών 2-1

ΑΕΚ – Βόλος 1-1

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 5-1

ΡΕΑ – ΠΑΣ Πύργος 1968: Δεν διεξήχθη

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Αναβλήθηκε

Η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών

1. ΠΑΟΚ 12

2. Αστέρας Τρίπολης 9

3. Παναθηναϊκός 9

4. ΑΕΚ 7

5. Αγία Παρασκευή 6

6. ΡΕΑ 4

7. Κηφισιά 4

8. Βόλος 4

9. ΠΑΣ Πύργος 1968 3

10. Σειρήνες Γρεβενών 3

11. ΟΦΗ 1

12. Οδυσσέας Μοσχάτου -2

Επόμενη αγωνιστική:

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΕΚ

ΡΕΑ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 - ΠΑΟΚ



