Πρεμιέρα στη Volley League Γυναικών με έξι δυνατές αναμετρήσεις

Μία από τις πιο ανταγωνιστικές και συναρπαστικές σεζόν της Volley League Γυναικών ξεκινάει. Τα πρώτα ματσαρίσματα έχουν οριστεί και το ενδιαφέρον είναι αδιαμφισβήτητο. Με τις ομάδες να έχουν ενισχυθεί και τις αθλήτριες να έχουν πάει το πρωτάθλημα σε άλλο επίπεδο, η ανυπομονησία είναι δεδομένη.

Φαβορί που να ξεχωρίζει ξεκάθαρα δεν υπάρχει, καθώς η Volley League Γυναικών έχει αποδείξει πολλές φορές πως μπορεί να επιφυλάσσει εκπλήξεις και ανατροπές. Οι ισορροπίες αναμένεται να είναι λεπτές και κάθε αγωνιστική να κρύβει τις δικές της προκλήσεις. Το μόνο βέβαιο είναι πως όλες οι ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο με στόχο να ξεκινήσουν με το δεξί.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Η αυλαία ανοίγει με έξι αναμετρήσεις.

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ε.Κ.

Α.Ο. Μαρκοπούλου – Α.Σ. Άρης

Ζ.Α.Ο.Ν. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

Α.Ο. Θήρας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Α.Σ.Π. Θέτις – Πανιώνιος

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Σ. Ελπίς

Κάθε ομάδα θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή αρχή, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα μπορεί να δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχεια της διαδρομής.

Ο ΖΑΟΝ δίνει τον δικό του τόνο στην πρεμιέρα

Το άγχος και η ανυπομονησία της πρεμιέρας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε νέας αγωνιστικής χρονιάς. Ωστόσο, το βόλεϊ δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα και οι βαθμοί, αλλά και οι άνθρωποι που δίνουν ζωή στο άθλημα.

Σε αυτό το κλίμα, οι αθλήτριες του ΖΑΟΝ καλούνται να θυμηθούν τις πιο χαρακτηριστικές πρεμιέρες της καριέρας τους.

Η αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, ολοκληρώνεται!