Έμα Χέιζ: «Τα κριτήρια για τις γυναίκες είναι πολύ πιο αυστηρά»

Η Έμα Χέις, μία από τις πιο επιτυχημένες προπονήτριες στο ποδόσφαιρο γυναικών, εκφράζει για ακόμη μία φορά τις άνισες απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της προπονητικής, τονίζοντας ότι καλούνται να αποδείξουν περισσότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους για μία θέση στο προπονητικό επιτελείο μας ομάδας.

Η Αγγλίδα τεχνικός, η οποία βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τοποθετήθηκε για τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, τόσο στην πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης όσο και στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

«Πιστεύω ότι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμαστε εμείς οι γυναίκες είναι πολύ πιο αυστηρά από εκείνα που ισχύουν για τους άνδρες συναδέλφους μας», δήλωσε η Χέις, αναδεικνύοντας τη διαφορετική αντιμετώπιση που, όπως επισημαίνει, εξακολουθεί να υπάρχει στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η ίδια στάθηκε, μάλιστα, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ακόμη και για να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας, να εξασφαλίσουν μια ευκαιρία και να διατηρηθούν σε αυτήν.

«Δεν έκρυψα ποτέ το γεγονός ότι θεωρώ πως είναι πραγματικά δύσκολο για τις γυναίκες σε αυτόν τον χώρο να καταφέρουν να περάσουν από μια συνέντευξη για δουλειά, να βρουν μια θέση εργασίας και να καταφέρουν να παραμείνουν σε αυτήν. Θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες πρώτες προπονήτριες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μία διαδρομή γεμάτο επιτυχίες

Τα λόγια της Έμα Χέις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς τη διαδρομή της στο κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου γυναικών. Από το 2012 έως το 2024, η ίδια καθοδήγησε την Τσέλσι, κατακτώντας επτά τίτλους στο αγγλικό πρωτάθλημα γυναικών, εκ των οποίων οι πέντε διαδοχικοί, από το 2020 έως το 2024.

Το 2024 ανέλαβε την εθνική ομάδα γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών και την οδήγησε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Την ίδια χρονιά, τιμήθηκε με το πρώτο τρόπαιο Γιόχαν Κρόιφ στην κατηγορία των γυναικών, ως η κορυφαία προπονήτρια στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Παρά τις σπουδαίες διακρίσεις της, η Χέις αναδεικνύει ένα ζήτημα που ξεπερνά τις προσωπικές επιτυχίες της, την ανάγκη να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στο ποδόσφαιρο.

Η παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις πρώτης προπονήτριας αποτελεί, σύμφωνα με το μήνυμα που μεταφέρει, ένα σημαντικό βήμα προς την ισότιμη εκπροσώπηση και την αντιμετώπισή τους με τα ίδια επαγγελματικά κριτήρια.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο η αναγνώριση των επιτυχιών των γυναικών προπονητριών, αλλά και η διασφάλιση ότι θα έχουν ουσιαστική πρόσβαση στις ευκαιρίες, στην εξέλιξη και στις θέσεις ευθύνης που τους αναλογούν.