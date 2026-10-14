ΖΑΟΝ: Ανανεωμένος και έτοιμος για τη νέα σεζόν – Όλο το παρασκήνιο της media day

Η ομάδα γυναικών του ΖΑΟΝ πραγματοποίησε τη δική της Media Day ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος το Σάββατο 17/10. Μία ανανεωμένη ομάδα με πολλές καινούριες προσθήκες, τόσο στις παίκτριες όσο και στο προπονητικό επιτελείο. Ο βασικός κορμός, φυσικά, παραμένει ο ίδιος και μιλάμε τόσο για την αρχηγό της ομάδας, Κατερίνα Γιώτα, όσο και για το 18χρονο μικρό αστέρι, Ελπίδα Τικμανίδου.

Η Media Day ξεκίνησε με την παρουσίαση της ομάδας, καθώς μίλησαν στο μικρόφωνο ο πρόεδρος της ομάδας Νικόλας Κανελλόπουλος, ο νέος προπονητής Γιάννης Καλμαζίδης, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Μάιο του 2026, διαδεχόμενος τον Χαράλαμπο Μυτσκίδη, ο υπεύθυνος των ακαδημιών Νικόλαος Τσεγκής και η αρχηγός της ομάδας, Κατερίνα Γιώτα. Ο καθένας τους ξεχωριστά μίλησε για τη νέα εποχή του ΖΑΟΝ, την περσινή σεζόν, που έληξε με τον ΖΑΟΝ στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, και φυσικά για τη συνέχεια του.

Μαζί με άλλα, στάθηκαν κυρίως στη φιλοσοφία του ΖΑΟΝ, που δεν είναι άλλη από τα αργά και σταθερά βήματα του συλλόγου. Ο πιο ξεκάθαρος στόχος τους δεν είναι η κούπα, αλλά η σταθερή άνοδος της ομάδας, το ποιοτικό βόλεϊ και τα χαμόγελα των κοριτσιών, που θα αντικατοπτρίζουν το βόλεϊ που παράγουν.

Τόσο από την αρχηγό όσο και από τον πρόεδρο και, φυσικά, τον προπονητή, ειπώθηκαν οι φετινές προσδοκίες της ομάδας. Η ομάδα, να θυμίσουμε, πως έφτασε πέρσι μέχρι και τους τελικούς του πρωταθλήματος όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναικό, οπότε ο πήχης, αν κρίνουμε από αυτό, έχει μπει ήδη πολύ ψηλά. Ωστόσο, οι ίδιοι δεν ορίζουν τη φετινή σεζόν με βάση το πώς τελείωσε η προηγούμενη, αλλά την αντιμετωπίζουν ως μία νέα, λευκή σελίδα, με στόχο τη σταθερή ανοδική τους πορεία.

Το πρώτο παιχνίδι είναι ενάντια στον Ο.Φ.Α. Απολλώνιος το Σάββατο, όπου περιμένουν τον κόσμο να τους στηρίξει και να βρεθεί κοντά τους. Φυσικά, φέτος θα βρεθούν και στο νέο τους κεφάλαιο, αυτό της Ευρώπης, καθώς θα συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος και οι αθλήτριες είναι έτοιμες να δώσουν μία χρονιά γεμάτη εκπλήξεις.