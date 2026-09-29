Μπόσκοβιτς στο GWomen: «Το ελληνικό βόλεϊ πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση» – Αποθέωσε Κουμπούρα και Πανιώνιο

Για περίπου 15 χρόνια γνωρίζονται, έχουν υπάρξει συμπαίκτριες στις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας και έχουν μοιραστεί πολλές στιγμές μέσα και έξω από το γήπεδο. Στην Αθήνα, όμως, η Μίλιτσα Κούμπουρα και η Τιγιάνα Μπόσκοβιτς θα ζήσουν κάτι διαφορετικό, θα βρεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωπες.

Η παίκτρια του Πανιωνίου και η μεγάλη σταρ της Βακίφμπανκ συναντήθηκαν στο Gala του 1ου διεθνούς τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» και κάθισαν μαζί για μία διαφορετική συζήτηση. Με χαμόγελο, πειράγματα και εμφανή την αμοιβαία εκτίμηση, μίλησαν για τη σχέση τους, το ενδεχόμενο να… αλλάξουν ομάδες, αλλά και για την παρουσία κορυφαίου ευρωπαϊκού βόλεϊ στην Αθήνα.

«Γνωριζόμαστε από πολύ μικρή ηλικία»

Πώς ξεκίνησε η φιλία σας και πώς είναι να έχετε υπάρξει συμπαίκτριες αλλά και πλέον αντίπαλες;

«Γνωριζόμαστε από πολύ μικρή ηλικία. Κυρίως ήμασταν συμπαίκτριες στις μικρές εθνικές ομάδες. Πάντα εκτιμώ πάρα πολύ την Τιγιάνα και την αγαπώ τόσο ως άνθρωπο όσο και ως παίκτρια».

«Όπως είπε και η Μίλιτσα, γνωριζόμαστε εδώ και περίπου 15 χρόνια. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε η μία απέναντι στην άλλη και φυσικά χαίρομαι πολύ που τη βλέπω».

«Εσύ στην Ελλάδα, εγώ στην Κωνσταντινούπολη!»

Μίλιτσα, τι θα έλεγες στην Τιγιάνα για να την πείσεις να έρθει να παίξει στην Ελλάδα;

«Πριν από δέκα λεπτά είχαμε μια ενδιαφέρουσα πρόταση ανταλλαγής χαχα. Να έρθω εγώ εδώ και η Μίλιτσα να πάει στην Κωνσταντινούπολη! Φυσικά, απλώς αστειευόμαστε».

Η Μπόσκοβιτς, πάντως, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα στο μέλλον.

«Είναι η πρώτη μου φορά που παίζω στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν είχα ακόμη την ευκαιρία να επισκεφθώ την πόλη, αλλά έχω ακούσει ότι η Αθήνα είναι καταπληκτική. Ποιος ξέρει; Ίσως στο μέλλον να έχω την ευκαιρία να έρθω ξανά και να παίξω εδώ. Ποτέ δεν ξέρεις».

Και τι της έχεις πει εσύ για την Ελλάδα;

«Της έχω πει όλα τα καλά! Πάντα της λέω πάρα πολλά για την Ελλάδα. Νομίζω ότι έχω αρχίσει να γίνομαι ενοχλητική!»

«Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για την προετοιμασία»

Το «Κωνσταντίνος Καρέλιας» αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τις ομάδες που συμμετέχουν, καθώς η νέα αγωνιστική περίοδος βρίσκεται προ των πυλών. Για την Μπόσκοβιτς και τη Βακίφμπανκ, κάθε παιχνίδι της συγκεκριμένης περιόδου αποτελεί μέρος της προετοιμασίας.

Πώς βλέπετε το τουρνουά και το επίπεδο των ομάδων που συμμετέχουν;

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες που έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πανιώνιο για το καλωσόρισμα. Η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και κάθε παιχνίδι και κάθε τουρνουά που παίζουμε τώρα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ελπίζω να αξιοποιήσουμε αυτά τα παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να προετοιμαστούμε για τη σεζόν. Και θα δούμε τι θα συμβεί αύριο».

«Παίξαμε στον πρώτο ημιτελικό και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Για εμάς είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία να παίξουμε απέναντι σε παίκτριες όπως η Τιγιάνα, αλλά και στις υπόλοιπες αθλήτριες. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες και είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας ενόψει της νέας σεζόν».

«Το ελληνικό βόλεϊ πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση»

Ποια είναι η εικόνα που έχετε για το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Πανιώνιο;

«Νομίζω ότι το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια. Το είδαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Παίξαμε στα προημιτελικά απέναντι στην εθνική ομάδα της Ελλάδας και είδα ότι υπάρχουν πολλές νεαρές και ταλαντούχες παίκτριες. Πιστεύω ότι το ελληνικό βόλεϊ πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η Σέρβα σταρ αναφέρθηκε, μάλιστα, και στην παρουσία αρκετών συμπατριωτισσών της στο ελληνικό πρωτάθλημα.

«Είμαι επίσης χαρούμενη που βλέπω πολλές Σέρβες να αγωνίζονται εδώ».

Για τον Πανιώνιο, η άποψή της ήταν επίσης ξεκάθαρη: «Νομίζω ότι ο Πανιώνιος έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, με μεγάλα ονόματα και έμπειρες παίκτριες. Πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ καλή πορεία φέτος».

Και κάπως έτσι, η φιλική συζήτηση ανάμεσα στις δύο αθλήτριες ολοκληρώθηκε, με την πραγματικότητα του αγωνιστικού χώρου να τις θέλει αυτή τη φορά σε διαφορετικές πλευρές του φιλέ.

Η Μίλιτσα Κουμπούρα και η Τιγιάνα Μπόσκοβιτς γνωρίζονται εδώ και 15 χρόνια, έχουν υπάρξει συμπαίκτριες και διατηρούν μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Στο «Κωνσταντίνος Καρέλιας», όμως, θα γράψουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην κοινή τους ιστορία, αυτή τη φορά ως αντίπαλες.