Πανιώνιος: Μεγάλη γιορτή για τα 136 χρόνια ζωής και τα 100 του βόλεϊ γυναικών

Σε μία μεγάλη «κυανέρυθρη» γιορτή, ο Πανιώνιος θα γιορτάσει τα 136 χρόνια ζωής. Επίσης την τιμητική τους θα έχουν και τα τμήματα βόλεϊ της ομάδας και ειδικά το βόλεϊ γυναικών που συμπληρώνει έναν αιώνα!

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Πανιώνιος την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει τα 136 χρόνια ζωής και ιστορίας του Συλλόγου, καθώς και τα 100 χρόνια από την ίδρυση του τμήματος βόλεϊ γυναικών, στην κεντρική Πλατεία της Νέας Σμύρνης, σε μια μοναδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκτός των άλλων, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση των τμημάτων βόλεϊ του Πανιωνίου σε άνδρες και γυναίκες, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ιδιαίτερη θέση στη μεγάλη αυτή γιορτή θα έχουν οι άνθρωποι και οι φορείς που στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια του Συλλόγου. Θα καλωσορίσουμε και θα τιμήσουμε τόσο τους νέους όσο και τους παλιούς χορηγούς του Πανιωνίου, οι οποίοι αποτελούν διαχρονικούς και πολύτιμους αρωγούς στην προσπάθεια για τη νέα σεζόν και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων των τμημάτων μας.

Η παρουσία τους αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαιώνει πως ο Πανιώνιος συνεχίζει να προχωρά με τη δύναμη της μεγάλης του οικογένειας, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους και συνεργάτες που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες του Συλλόγου».