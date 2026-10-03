Η συλλογή Ευρωπαϊκών για τις ομάδες πόλο του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στο Παπαστράτειο. Εκεί οι «ερυθρόλευκες» διαλύοντας με 18-4 την Καταλούνια κατέκτησαν και το Σούπερ Καπ που ήταν και το 4ο στην ιστορία τους. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές του τελικού και τους πανηγυρισμούς των «ερυθρολεύκων» με τον κόσμο τους που γέμισε ασφυκτικά το κολυμβητήριο.