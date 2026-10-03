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Ολυμπιακός - Καταλούνια 18-4: Τα highlights του αγώνα που έδωσε ακόμα ένα Ευρωπαϊκό στις «ερυθρόλευκες»
03/10/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός - Καταλούνια 18-4: Τα highlights του αγώνα που έδωσε ακόμα ένα Ευρωπαϊκό στις «ερυθρόλευκες»

Δημήτρης Ντζάνης

Ένας φοβερός και τρομερός Ολυμπιακός νίκησε με 18-4 την Καταλούνια και κατέκτησε το Σούπερ Καπ. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

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Η συλλογή Ευρωπαϊκών για τις ομάδες πόλο του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στο Παπαστράτειο. Εκεί οι «ερυθρόλευκες» διαλύοντας με 18-4 την Καταλούνια κατέκτησαν και το Σούπερ Καπ που ήταν και το 4ο στην ιστορία τους. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές του τελικού και τους πανηγυρισμούς των «ερυθρολεύκων» με τον κόσμο τους που γέμισε ασφυκτικά το κολυμβητήριο.

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