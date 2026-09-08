Απίστευτη ατυχία για την ακραία του ΠΑΟΚ, Αγάπη Μπρουκς, με την 23χρονη στην επιστροφή της στις «ασπρόμαυρες» να τραυματίζεται σοβαρά στις προπονήσεις. Συγκεκριμένα η Μπρουκς υπέστη ρήξη χιαστού όπερ σημαίνει πως αναμένεται να μείνει εκτός σχεδόν για όλη την χρονιά.

Φυσικά το άσχημο είναι για την ίδια την νεαρή ακραία που είδα την χρονιά να τελειώνει πριν καν αρχίσει, ωστόσο και στον ΠΑΟΚ κινήθηκαν άμεσα για να καλύψουν το κενό στην θέση των ακραίων. Η εκλεκτή του «δικεφάλου του βορρά» ήταν η Ερμίνα Γκέκοβιτς.

Το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ είναι 21 ετών και έχει ύψος 1,82. Ξεκίνησε από τα τμήματα U18 και U20 του Ολυμπιακού τη σεζόν 2018-19 και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Δεξαμενή Μεταμόρφωσης, στο Αιγάλεω, στις Αμαζόνες και στον Ηρακλή Κηφισιάς.

Τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του ΑΟ Θήρας, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στις Αμαζόνες και αγωνίστηκε εκεί μέχρι να μετακινηθεί στον Ηλυσιακό, όπου συνέχισε και τη σεζόν 2026-27.