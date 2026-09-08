ΠΑΣΑΠ: «Απαραίτητο ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα προστατεύει και καλύπτει τις Ελληνίδες αθλήτριες»

Την ανάγκη που υπάρχει εδώ και χρόνια έκανε σαφή ο ΠΑΣΑΠ, τονίζοντας πως είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα προστατεύει και θα καλύπτει τις Ελληνίδες αθλήτριες.

Με ανακοίνωσή του, ο ΠΑΣΑΠ εξέφρασε τη στήριξή του την Αγγελοπούλου, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς με τη Σερβία και κάλεσε όλους τους συλλόγους να προστατεύσουν το άθλημα στο οποίο επενδύουν. Ακόμα μεταξύ άλλων ανέφερε (ξανά) πως για να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος πρέπει να γίνει επαγγελματικό.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Γαλανόλευκη κατάφερε να βρεθεί στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και να τερματίσει στην 6η θέση στην καλύτερη της ιστορίας της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Οι αθλητές και οι αθλήτριες βόλεϊ βρίσκονται στο πλευρό της Γεωργίας Αγγελοπούλου που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον τελευταίο αγώνα της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ευχόμαστε να επιστρέψει το ταχύτερο και ακόμη πιο δυνατή στα γήπεδα, όπως και οι Φαίη Μπακοδήμου και Αριστέα Τοντάι καθώς και άλλες αθλήτριες που στάθηκαν άτυχες.

Είμαστε βέβαιοι πως τόσο η Ομοσπονδία όσο και ο σύλλογός της θα πράξουν τα δέοντα για την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών της Γ. Αγγελοπούλου. Είναι, ωστόσο, κρίσιμο, το περιστατικό αυτό που συνέβη στην κορυφαία αγωνιστική σκηνή με τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, να υπενθυμίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι η ατυχία χτυπά αντίστοιχα την πόρτα και σε πολλές ακόμη αθλήτριες της χώρας μας, με ή χωρίς προβολή τους.

Είναι, επομένως, απαραίτητο να θεσμοθετηθεί ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα προστατεύει και καλύπτει τις Ελληνίδες αθλήτριες (και) σε περιπτώσεις τραυματισμού, ούτως ώστε αυτό να μην επαφίεται και να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την διακριτική ευχέρεια και την υπευθυνότητα του εκάστοτε αρμοδίου.

Πέραν του νομικού πλαισίου σε συνεργασία με την ελληνική Πολιτεία, θεωρούμε επιβεβλημένο να υλοποιηθεί μία συνεργασία μεταξύ της ευρωπαϊκής/παγκόσμιας ομοσπονδίας και των εγχώριων ομοσπονδιών για την κάλυψη των αθλητριών που συμμετέχουν σε διεθνή τουρνουά Εθνικών Ομάδων.

Καλούμε, παράλληλα, τους ελληνικούς συλλόγους να προστατεύσουν το άθλημα στο οποίο επενδύουν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών είναι έκτη στην Ευρώπη και αυτό είναι μία συγκυρία που πρέπει να όλοι να εκμεταλλευτούμε. Οι σύλλογοι, επομένως, χρειάζεται να συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ Γυναικών, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του καθεστώτος του πρωταθλήματος σε επαγγελματικό