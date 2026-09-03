Η ομάδα γυναικών βόλεϊ του Παναθηναϊκού ενίσχυσε το κέντρο του με την 26χρονη Σέρβα, Γέλενα Ντέλιτς. Η κεντρικός, μόλις συμμετείχε στους Μεσογειακούς Αγώνες με την Σερβία ενώ κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο. Η Ντέλιτς ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στον Ερυθρό Αστέρα, τη σεζόν 2021-22, συνέχισε με τη φανέλα της VfB Suhl LOTTO Thüringen και της Ναντ και την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην ομάδα CS Volei Alba-Blaj.

Η 26χρονη κεντρικός έχει κατακτήσει ένα εγχώριο Νταμπλ με τον Ερυθρό Αστέρα, Σούπερ Κάπ με την ομάδα της Ναντ και ολοκλήρωσε την πορεία της στην CS Volei Alba-Blaj κατακτώντας το Κύπελλο Ρουμανίας και φτάνοντας ως τους τελικούς του Πρωταθλήματος. Με εμπερία τελικών και τίτλων η Γέλενα Ντέλιτς έρχεται στον Παναθηναϊκό για να δώσει ακόμα περισσότερα.

Οι δηλώσεις της Γέλενα Ντέλιτς:

«Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που έρχομαι στον Παναθηναϊκό. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και είναι τιμή μου να αγωνίζομαι σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο. Είμαι επίσης πολύ ενθουσιασμένη που θα βρίσκομαι στην Αθήνα, μια υπέροχη πόλη με σπουδαίους ανθρώπους και πλούσια ιστορία. Οι στόχοι μου για φέτος είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να εξελιχθώ και να βελτιωθώ ως παίκτρια και ως άνθρωπος».