Πανιώνιος: Διοικητική ενίσχυση με τον Κούβελο οι «κυανέρυθρες»

Ο Πανιώνιος τα τελευταία χρόνια έχει για τα καλά στο προσκήνιο του βόλεϊ γυναικών στην χώρα μας. Πέρσι κατέκτησε τους πρώτους τίτλους στην ιστορία του και συγκεκριμένα το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ, ενώ και φέτος με τις μεταγραφικές του κινήσεις έδειξε πως στόχος είναι μόνο η διεκδίκηση και η κατάκτηση τίτλων.

Εκτός όμως από τις κινήσεις στο αγωνιστικό κομμάτι, γίνονται και κινήσεις στο διοικητικό, με τον Σπυρίδωνα Κούβελο να αναλαμβάνει την θέση του αντιπροέδρου στο τμήμα αυτό. Ο νέος αντιπρόεδρος του τμήματος βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου, είναι γιος του προέδρου της ΕΟΕ, Ισίδωρου Κούβελου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ενισχύεται διοικητικά ο Πανιώνιος

Η διοίκηση του Πανιωνίου συνεχίζει με αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο όραμα την ενίσχυση και την ανάπτυξη των τμημάτων βόλεϊ του Συλλόγου.

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοινώνουμε την ένταξη του Σπυρίδωνα Κούβελου στη διοικητική ομάδα του τμήματος, αναλαμβάνοντας τη θέση του αντιπροέδρου στην ομάδα βόλεϊ γυναικών.

Η παρουσία του Σπυρίδωνα Κούβελου αποτελεί μία σημαντική προσθήκη για τον σχεδιασμό και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία του τμήματος, ενισχύοντας περαιτέρω τη διοικητική του δομή με εμπειρία, γνώση και σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη.

Ο Σπυρίδων Κούβελος διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο στον χώρο της ναυτιλίας και των διεθνών επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor in Maritime Business από το Southampton Solent University, ενώ συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Cass Business School, αποκτώντας Master’s στη Shipping, Trade and Finance.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στον επιχειρηματικό χώρο ως Managing Director της ISK Shipping Ltd.

Η παρουσία του στον Πανιώνιο σηματοδοτεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στη διαρκή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ισχυρού, σύγχρονου και φιλόδοξου οργανισμού στον χώρο του βόλεϊ.

Με κοινό όραμα, υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρη στόχευση για το μέλλον, συνεχίζουμε να χτίζουμε έναν Πανιώνιο αντάξιο της ιστορίας, του μεγέθους και των απαιτήσεων του Συλλόγου μας.

Η ανάληψη της θέσης του αντιπροέδρου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη σχέση του Σπυρίδωνα Κούβελου με τον Πανιώνιο και μια έμπρακτη συνέχεια της στήριξής του προς τον Σύλλογο.

Ο Σπυρίδων Κούβελος δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να εντάσσομαι στην οικογένεια του Πανιωνίου και να αναλαμβάνω τη θέση του αντιπροέδρου στο τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Ο Πανιώνιος είναι ένα ιστορικό σωματείο, με τεράστια παράδοση και ξεχωριστή θέση στον ελληνικό αθλητισμό. Η απόφασή μου να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη, αλλά και από ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να συμβάλω ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του τμήματος.

Πιστεύω ότι, με σωστό σχεδιασμό, επαγγελματισμό, συνεργασία και κοινό όραμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό μέλλον για το βόλεϊ του Ιστορικού».