Η έθνική βόλεϊ γυναικών έχει κάνει όλη την Ελλάδα να «παραμιλάει» και να συζητάει για το "μεγάλο κατόρθωμα" όπως είπε και η Μαριέλλα Φασούλα, την πρόκριση στις «8». Μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι το απόγευμα της Κυριακής απέναντι στη Γαλλία και το εμφατικό 3-0, η Ελλάδα ποια έχει γράψει τη δική της σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας του βόλεϊ.

Το GWomen βρέθηκε με την διεθνή Μαριέλλα φασούλα και μαζί με άλλα πολλά φυσικά και συζητήσαμε για την εθνική γυναικών και την τεράστια επιτυχία τους καθώς η ίδια, με το πιο ζεστό της χαμόγελο έδωσε τα συγχαρητήριά της.

Οι δηλώσεις της:

«Είναι μεγάλο κατόρθωμα, εύχομαι καλή επιτυχία! Πραγματικά όμως εύχομαι ότι καλύτερο και μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τον αθλητισμό γυναικών και το βόλεϊ γυναικών σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο. Συγχαρητήρια!»