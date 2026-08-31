Η ημέρα και η ώρα του αγώνα της Εθνικής με τη Σερβία για τους «8» του Eurovolley

Έχοντας καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική είναι έτοιμη να παλέψει για την απόλυτη υπέρβαση, για να μην πούμε θαύμα, κόντρα στην πανίσχυρη Σερβία. Ένας αγώνας που δίνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η σπουδαία αυτή αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη με την CEV να κάνει γνωστή και την ώρα. Συγκεκριμένα το πρώτο σερβίς στο ιστορικό αυτό παιχνίδι για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου θα γίνει στις 17:00 ώρα Ελλάδας, ενώ στις 20:00 (πάντα μιλάμε για δική μας ώρα και όχι Τσεχίας), θα γίνει το Ιταλία – Σουηδία.