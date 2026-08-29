Ερνάντεθ: «Δεν είναι φαβορί η Γαλλία, περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι»

Ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2025 στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας και φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν αποδέχεται τον τίτλο του φαβορί για την ομάδα του.

Ο Ερνάντεθ ο οποίος μετά το Eurovolley θα… μετακομίσει στις ΗΠΑ μίλησε με κολακευτικά λόγια για την πρόοδο της ελληνικής ομάδας κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού, αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αρχικά στάθηκε στο γεγονός ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Ελλάδα και Γαλλία παίζουν έναν αγώνα δίχως περιθώριο λάθους: «Ναι, λίγο μοιάζει με deja vu. Στην Ταϊλάνδη ήταν ένα παιχνίδι νοκ άουτ, έτσι και τώρα Στον αθλητισμό συμβαίνει πολλές φορές να βρίσκεις στον δρόμο σου τον ίδιο αντίπαλο.

Παίξαμε μαζί τους στην Ταϊλάνδη και δεν ήταν εύκολο. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι καθώς αντιμετωπίζουμε ένα καλό αντίπαλο. Θα δούμε».

Για το αυριανό ματς όπου και οι δύο ομάδες θα έχουν αρκετά νέα πρόσωπα: «Mας θεωρούν φαβορί γιατί είμαστε ομάδα του VNL αλλά για εμένα δεν ισχύει αυτό και το ματς ξεκινάει από το 0-0. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί η Ελλάδα θα παίξει ελεύθερα, χωρίς φόβο και θα βγάλει πολύ ενέργεια στο γήπεδο. Βλέποντας την πορεία της στον όμιλο έβλεπα μια ομάδα που δούλευε, ‘μεγάλωνε’ αγώνα με τον αγώνα και τώρα είναι επικίνδυνη. Άρα πρέπει να μπούμε έτοιμοι και επιθετικοί και μετά το τέλος του αγώνα θα δούμε τι έχει λειτουργήσει σ’ αυτά που σχεδιάσαμε και σ’ αυτά που κάναμε»

Μάλιστα ο Ερνάντεθ συνέχισε να μιλά με κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα τονίζοντας: «Για εμένα δεν ήταν έκπληξη γιατί στην Ευρώπη το επίπεδο είναι πολύ υψηλό… Είμαστε η πιο δυνατή ήπειρος, όλα τα ματς είναι δύσκολα και φάνηκε αυτό με τις εκπλήξεις που έγιναν στη φάση των ομίλων και πρέπει να είσαι έτοιμος σε κάθε ματς

Επίσης ξέρω ότι η Ελλάδα είναι μια δυνατή ομάδα, εδώ και χρόνια κάνει καλή δουλειά και το πρωτάθλημα επίσης ανεβαίνει συνεχώς. Ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟ, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ έχουν πολύ καλές ομάδες γιατί το παρακολουθώ. Η Εθνική ομάδα αυτό που έκανε είναι πολύ καλό, παλεύει, άφησε εκτός κάποιες ομάδες από το VNL και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και να είμαστε έτοιμοι για ένα δυνατό ματς».