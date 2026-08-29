Μιτσέλι: «Είναι δύσκολο να κερδίσει η Ελλάδα την Γαλλία αλλά όχι απίθανο»

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ήταν ο τελευταίος που αντιμετώπισε τη Γαλλία στον Δ’ όμιλο του Γκέτεμποργκ.

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος συμπληρώνει μια διετία στον πάγκο της Σουηδίας, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την ελληνική ομάδα σε φιλικό τουρνουά στο Ούρμπινο, ενώ είδε την ομάδα του να χάνει με 3-1 από τη Γαλλία στο τελευταίο ματς του ομίλου.

«Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα, με ψηλές κεντρικές και καλές στην επίθεση, μια διαγώνια που παίζει πολύ γρήγορα, δύο ακραίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα», είπε ξεκινώντας την ανάλυση της Γαλλίας και συνέχισε: «Στον μεταξύ μας αγώνα έπαιξαν πολύ καλά, η διαγώνια ήταν δύσκολο να την σταματήσουμε, αλλά ήταν ένα ματς πολύ κλειστό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κάναμε κάποια λάθη στο πρώτο σετ και το χάσαμε στο 26-28, στο δ’ σετ πιστέψαμε ότι ισοφαρίσαμε αλλά δικαιώθηκαν στο video check και το χάσαμε πάλι 26-28».

Έχοντας παίξει και με την Ελλάδα, τον ρωτήσαμε για τις πιθανότητες που θεωρεί ότι υπάρχουν και ο έμπειρος τεχνικός σημείωσε: «Η Γαλλία δεν είναι Ιταλία ή Σερβία και είναι σε ένα επίπεδο που μπορείτε να φτάσετε. Πρέπει να τους δυσκολέψετε τη ζωή στη υποδοχή. Δεν είναι απίθανο, είναι δύσκολο αλλά όχι απίθανο, όπως το ίδιο ισχύει και για το δικό μας ματς με την Τσεχία, αλλά υπάρχει τρόπος για να κερδίσουμε».

Γενικότερα πάντως ο κ. Μιτσέλι δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα και την πορεία της ομάδας του: «Ήμασταν άτυχοι γιατί παίζουμε στο τουρνουά χωρίς την καλύτερη κεντρική μας. Περάσαμε στην επόμενη αλλά πιστεύω ότι μπορούσαμε κάτι καλύτερο ειδικά στο ματς με τη Γαλλία. Αλλά ήταν μια τεράστια εμπειρία για τη Σουηδία καθώς 30.000 κόσμος ήρθε στο γήπεδο τις πέντε ημέρες των αγώνων μας.

Κάναμε τρεις νίκες απέναντι σε καλές ομάδες, παίξαμε καλά με την Ιταλία αλλά δεν μπορούσαμε να πιέσουμε παραπάνω γιατί την άλλη μέρα είχαμε ένα πολύ σημαντικό ματς. Είμαι περήφανος για αυτά που έχουμε πετύχει».