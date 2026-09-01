Στούπα: «Σπουδαίο να σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, η Νεφέλη Στούπα, φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και αναφέρθηκε στη μετακίνησή της στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Επίσης μίλησε και για την προσαρμογή της, ενώ τοποθετήθηκε και για το 3x3 που είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε η Νεφέλη Στούπα:

Για την απόφασή της να συνεχίσει την καριέρα της στον ΠΑΟΚ: «Δεν είχα επιχειρήσει, πριν την περσινή χρονιά που πήγα στην Κύπρο, να πάω να παίξω κάπου αλλού εκτός Αθηνών. Οπότε, όταν μου εμφανίστηκε η πρόταση του ΠΑΟΚ, που πάντα υπήρχε ένα ενδιαφέρον από την ομάδα, συμφώνησα. Αυτό που με κέρδισε όταν μίλησα με τους ανθρώπους ήταν το ότι θέλουν να δώσουν την ευκαιρία σε μια Ελληνίδα να εξελιχθεί από το να τη δώσουν σε μια Ευρωπαία. Φυσικά, μετά κοιτάς και την ομάδα και ο ΠΑΟΚ είναι και ένα πολύ ιστορικό σωματείο. Είναι και τα 100 χρόνια του συλλόγου φέτος, οπότε είναι μια πολύ καλή συγκυρία. Είναι σπουδαίο το να σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις για μεγάλες ομάδες και μεγάλους συλλόγους».

Για τις πρώτες εντυπώσεις της απ’ την ομάδα: «Μόνο και μόνο που μπαίνεις σ’ αυτό το γήπεδο, το οποίο είναι γεμάτο από στιγμιότυπα, παλιές στιγμές, παλιά ιστορικα παιχνίδια, φανέλες θρύλων κρεμασμένες, όλο αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλο. Όσο μεγαλώνεις τα βλέπεις και λίγο διαφορετικά τα πράγματα και, όπως είναι φυσιολογικό, σιγά-σιγά, αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλο πράγμα είναι μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ για τον κόσμο αλλά και για μια ολόκληρη πόλη».

Για την προσαρμογή τη: «Είναι πολύ καλά τα πράγματα, μας βοηθούν πολύ προπονητές και γυμναστές, οι οποίοι μας κάνουν πιο εύκολη αυτήν τη μετάβαση».

Για τον προσωπικό της στόχο πηγαίνοντας στον ΠΑΟΚ: «Εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω την ομαδα να κάνει κάποιο step-up, ένα βήμα παρά κάτω. Με όποιον τρόπο μπορώ, είτε να μπω να κάνω ένα σουτ, είτε να βγάλω μια άμυνα, οτιδήποτε. Οπότε, όταν τελειώσει η χρονιά θέλω να είμαι υγιής και στο τέλος να μπορώ να πω ότι βοήθησα την ομάδα γενικότερα. Όταν μετά από μια σεζόν δεν έχω βοηθήσει την ομάδα για την οποία αγωνιζόμουν, δε νιώθω γεμάτη».

Για το 3×3, στο οποίο είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα: «Εδώ και αρκετά χρόνια παίζω τα καλοκαίρια μου 3×3. Είναι διαφορετικό, λίγο πιο έντονο, πιο γρήγορο, πιο δυνατό και σε κάνει να νιώθεις πολύ πιο έντονα τα συναισθήματα. Εγώ προσωπικά το λατρεύω και κάθε φορά που θα μου δίνεται η ευκαιρία ν’ αγωνίζομαι θα το κάνω. Αν δεν ήταν το 3×3 δε θα ήμουν η παίκτρια που είμαι σήμερα. Σε βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα, στις κινήσεις σου, στη σκέψη σου και στην αντίληψή σου. Εμένα προσωπικά μ’ έχει πάει σε ένα άλλο level».

Για το πιο δύσκολο και το πιο εύκολο χαρακτηριστικό του 3×3: «Το πιο δύσκολο και ταυτόχρονα και το πιο εύκολο είναι να βρεις χημεία με τις συμπαίκτριες σου. Αν βρείτε τον τρόπο που παίζετε όλες μαζί, τότε γίνεται πολύ εύκολο. Ωστόσο, αν δεν καταφέρεις ν’ αποκτήσεις αυτήν τη χημεία, τότε δυσκολεύει αισθητά».

Για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της: «Μου αρέσει να σουτάρω, είναι το αγαπημένο μου χαρακτηριστικό, το ψάχνω και είναι το στοιχείο μου. Προσπαθώ να βελτιώσω και άλλα κομμάτια στο παιχνίδι μου, αλλά το σουτ είναι το πιο χαρακτηριστικό».

Για το τι κρατάει απ’ όλη την πορεία της έως τώρα: «Κάθε χρονιά έχει την ιδιαιτερότητά της, άλλοι στόχοι σε έναν σύλλογο και άλλοι σε άλλον. Αυτό που κάνει ξεχωριστή την κάθε ομάδα είναι οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν. Αυτό είναι που σου μένει στο τέλος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι ομάδες που έχουν την καλύτερη χημεία και τα βρίσκουν καλά μεταξύ τους είναι και οι πιο πετυχημένες».

Για το τι συμβουλή θα έδινε σε μια νεότερη αθλήτρια που ξεκινάει τώρα: «Ότι πάντα πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Ακόμα και τις φορές που τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις, εκεί είναι που δεν πρέπει να σταματάς και να συνεχίζεις να έχεις πίστη μέχρι η δουλειά σου ν’ ανταμειφθεί. Επιμονή και να μην απογοητεύεται. Όλοι έχουμε περάσει απ’ αυτό το στάδιο, δεν έρχονται όλα πάντα απλόχερα».



photo cedits: ΕΟΚ