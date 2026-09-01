Οικονόμου: «Τα κορίτσια μας μάς διαψεύδουν συνεχώς, με τη Σερβία να παίξουμε στα όριά μας»

Λίγο πριν από την τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας γυναικών στο Μπρνο, ενόψει του προημιτελικού με τη Σερβία (Τετάρτη, 2/9, 17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο Ευρωβόλεϊ 2026, ο Απόστολος Οικονόμου μίλησε για τη σπουδαία αναμέτρηση.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έδωσε το στίγμα για το πώς θα προσεγγίσουμε το ματς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι κάτι διαφορετικό από τον αγώνα που δώσαμε στον όμιλο, ενώ τόνισε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα περιμένει την Φαίη Μπακοδήμου…

«Καταρχήν έχουμε αφήσει πίσω μας την πρόκρισή μας στους οκτώ με την Γαλλία. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε για το αυριανό ματς με την Σερβία, το οποίο είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ξέρουμε ότι παίζουμε με μία πάρα πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα top class και μία ομάδα που παίζει σε διαφορετικά στάνταρντς από μας. Αλλά αυτό που έχω πει και στις κοπέλες, σημαντικό είναι εμείς να παίξουμε στα όρια μας, να πιέσουμε πάρα πολύ με το σερβίς όπως κάναμε και στο ματς της Κυριακής.

Να διαχειριστούμε καλά το side-out μας και αν μπορέσουμε και είμαστε κοντά τους να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να περιορίσουμε τη ζημιά που θα μας κάνει η Μπόσκοβιτς, μια αθλήτρια η οποία είναι παγκόσμιας κλάσης», είπε αρχικά ο Θεσσαλός τεχνικός συμφωνώντας στην εκτίμηση ότι ο προημιτελικός θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας συγκριτικά με αυτόν που δώσαμε στον όμιλο.

«Σίγουρα, σίγουρα γιατί και εγώ το προετοιμάζω αλλιώς και το περιμένω. Αλλιώς το διαχειριστήκαμε το πρώτο παιχνίδι που ήταν αδιάφορο γιατί είτε κερδίζαμε είτε χάναμε θα είχαμε την ίδια βαθμολογική θέση. Οπότε αυτό που ήθελα είναι να έχουμε απλά αγωνιστικό ρυθμό και να διαχειριστούμε την ενέργειά μας για το επόμενο παιχνίδι που παίξαμε τη Γαλλία. Αύριο είναι ένα παιχνίδι do or die, που σημαίνει ότι θα μπούμε μέσα για να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.

Θέλουμε να τους βάλουμε την πίεση γιατί η Σερβία αν εξαιρέσει την Ογκνιένοβιτς, την Μπόσκοβιτς και την Πόποβιτς οι οποίες είναι λίγο ηλικιακά πιο μεγάλες, οι άλλες είναι μεν πολύ ταλαντούχες αλλά είναι νεαρές. Οπότε θέλουμε λίγο να τις πιέσουμε και πνευματικά και να τις αγχώσουμε και νομίζω ότι είναι το κλειδί κατά πόσο εμείς θα είμαστε κοντά τους και να κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα».

Με τον ίδιο να αναφέρει ουκ ολίγες φορές το όνομα της Σέρβας διαγώνιας, στην ερώτηση μας για το ποια θα κλείδωνε στα αποδυτήρια χαμογέλασε και είπε: «Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητη η απάντηση. Η Σερβία χωρίς την Μπόσκοβιτς είναι μια διαφορετική ομάδα και νομίζω ότι είναι αυτή η οποία τις παίρνει από το χέρι όταν δυσκολεύονται και βρίσκει τις λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις.

Παρ’ όλα αυτά εμείς αν παίξουμε σαν ομάδα ίσως μπορέσουμε να κάνουμε κάποια ζημιά και όπως είπα και εγώ δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Αυτό όμως που θέλω από τις κοπέλες και αυτό που ζητάω είναι να συνεχίζουμε να παίζουμε στα όριά μας».

Από μόνο του όμως το γεγονός ότι η Εθνική βρίσκεται ήδη δύο εβδομάδες στο Μπρνο, συνεχίζει ένα πολύ όμορφο ταξίδι κάνοντας μέρα με τη μέρα καλύτερες εμφανίσεις παραδέχθηκε ότι περιμένει κάτι ανάλογο και αύριο…

«Η αλήθεια είναι ότι πάντα τα κορίτσια διαψεύδουν τις προσδοκίες μας και παίζουν όλο και καλύτερα. Πλέον υπάρχει η αυτοπεποίθηση στην ομάδα, υπάρχει η πίστη στις δυνατότητές μας. Εγώ αυτό θέλω αύριο, να δω μια ομάδα που θα παίξει στα όρια της και θα παίξει ακόμα καλύτερα και από τη Γαλλία. Και άμα το κάνουμε αυτό, όσες πιθανότητες έχουμε, θα τις διεκδικήσουμε».

Τέλος όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της Φαίης Μπακοδήμου (υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα με τη Γαλλία) ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε:

«Θα την περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή… Δίνουν αγώνα δρόμου με τους φυσιοθεραπευτές, έτσι ώστε αν μπορέσει να κάνει το ζέσταμα και να είναι μαζί μας. Μακάρι, γιατί αξίζει και αυτή να είναι στο γήπεδο αύριο».

