Κωνσταντινίδου: «Ξέρουμε ότι μπορούμε και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα»

Είναι μία από τις πέντε αθλήτριες που βρίσκονται στο Ευρωβόλεϊ και είχε αντιμετωπίσει πέρσι τη Γαλλία στον «τελικό» του ομίλου μας στην Ταϊλάνδη για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ένα παιχνίδι στο οποίο κάναμε μια φανταστική προσπάθεια, αλλά η απώλεια του τρίτου σετ (με το σκορ στο 1-1 είχαμε προηγηθεί 21-15 και 24-22) να αποδεικνύεται καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα τον οποίο χάσαμε με 3-1.

«Νομίζω αυτό το παιχνίδι το θυμάμαι και το θυμάσαι σαν να έγινε… χθες», ξεκίνησε να λέει και όταν την ρωτήσαμε για τις φάσεις στο 24-23 (μας σταμάτησαν στο μπλοκ) και στο 26-27 (κόλλησε η μπάλα στα χέρια της) τόνισε: «Σίγουρα πολλές, αλλά θα σου πω ότι αν δεν το είχαμε ζήσει εκείνο τότε, ίσως τώρα να ήμασταν και λίγο πιο χαλαροί, να μην το είχαμε πάρει τόσο σοβαρά. Το σκέφτομαι, αλλά ταυτόχρονα τώρα το σκέφτομαι για καλό».

Ότι έγινε πέρσι έχει γραφτεί στην ιστορία, αλλά τώρα η Εθνική είναι αναπάντεχα ίσως για πολλούς μπροστά σε μία νέα πρόκληση που μπορεί να την οδηγήσει στους προημιτελικούς: «Η αλήθεια είναι ότι ενώ μέσα μας ξέραμε ότι μπορούμε, είχαμε στο μυαλό μας ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο, παρ’ όλα αυτά έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, σαν ομάδα. Και παίζουμε με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι αρκετά καλός, έχει τις ελλείψεις του, οι οποίες και αυτές είναι στο μυαλό μας, αλλά θεωρώ ότι έχοντας φτάσει στις 16 καλύτερες ομάδες, πλέον δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Παίζεις ένα ματς με μια ομάδα που μπορείς να την πλησιάσεις.

Οπότε πιστεύω ότι δεν θα κριθεί στο πρώτο σετ. Θα κριθεί σε ένα μεγάλο ματς σε αρκετές ώρες, γιατί υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο ματς και σε διάρκεια και σε θέαμα, διότι και οι δύο ομάδες το θέλουν πολύ.

Κι αυτό το τελευταίο είναι σύμφωνα με την αρχηγό της Εθνικής το σημαντικότερο στοιχείο του αυριανού (30/8, 17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) αγώνα: «Πιστεύω εγώ, σαν Λαμπρινή ότι η διάρκεια που θα έχει κάθε ομάδα θα είναι το κλειδί. Δηλαδή αν μπορούμε, γιατί συνήθως η ομάδα μας μπαίνει στο πρώτο σετ και το τελειώνει πολύ γρήγορα ή το κερδίζουμε ή το χάνουμε έτσι. Θεωρώ ότι το να έχουμε διάρκεια σε αυτό το παιχνίδι και να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί από το πρώτο σετ μέχρι το τελευταίο αυτό θα είναι το κλειδί.»