Η (πιο) μικρή (ηλικιακά) αθλήτρια της Εθνικής έχει σήμερα τα γενέθλια της καθώς ενηλικιώθηκε και επίσημα όντας πλέον 18 χρονών…

Πέρσι οι λεπτομέρειες στέρησαν από την Ελπίδα Τικμανίδου την ευκαιρία να γιορτάσει τα γενέθλια της στην Ταϊλάνδη με την Εθνική, αλλά τώρα για πρώτη φορά άκουσε τις συμπαίκτριες της και τα μέλη του σταφ να της τραγουδούν το «Χρόνια Πολλά».

Η τούρτα έκπληξη, για την οποία είχε φροντίσει ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος με τη βοήθεια της Εύας Σιλχάνοβα (η οποία και την έφερε στο τραπέζι) αποκάλυψε όμως και ένα δεύτερο πρόσωπο που έχει γενέθλια σήμερα.

Ξαφνικά ένα χέρι βρέθηκε στον ώμο της Ελληνίδας ακραίας και δεν ήταν άλλος από τον Στέβαν Λιούμπισιτς, τον εκ των βοηθών προπονητών της Εθνικής Σερβίας.

Ο έμπειρος τεχνικός έγινε σήμερα 46 ετών και μαζί με τον Ζόραν Τέρζιτς βρέθηκαν δίπλα στην Ελπίδα για να της ευχηθούν, αλλά αμέσως μετά όλο το εστιατόριο άρχισε να το τραγουδά το «happy birthday» για τους δύο εορτάζοντες.