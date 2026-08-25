Αρχή με… δουλειά για τις «πράσινες». Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκε τη Δευτέρα (24/8) στο κλειστό του Μετς και ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου που θέλει να... υπερασπιστεί τα σκήπτρα της.

Στην πρώτη προπόνηση της σεζόν, το «παρών» έδωσαν άνθρωποι της διοίκησης του Συλλόγου. Ανάμεσά τους ήταν η Γενική Γραμματέας Κυριακή Γαλάνη, ο διευθυντής αγωνιστικού Σωτήρης Πανταλέων, ο διευθυντής του Συλλόγου Δημήτρης Μιχαλόπουλος, ο Ρούλης Αγραπιδάκης και η Αθηνά Παπαφωτίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Στην πρώτη τους συγκέντρωση οι «πράσινες» δέχτηκαν το καλωσόρισμα από τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Κυριακή Γαλάνη, τον διευθυντή αγωνιστικού Σωτήρη Πανταλέων, τον διευθυντή του Συλλόγου Δημήτρη Μιχαλόπουλο, τον Ρούλη Αγραπιδάκη και την Αθηνά Παπαφωτίου.

Παρούσες στην πρώτη προπόνηση ήταν οι Πέννυ Ρόγκα, Μάρα Ράπτη, Μικάγια Γουάιτ, Ελίν Τίμερμαν, Ελισάβετ Ηλιοπούλου, Σταματία Κυπαρίσση και Αριστέα Τοντάι. Οι Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Γιωργίνα Αντωνακάκη, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Γκαμπριέλα Ορβόσοβα, Μόνικα Λαμπκόφσκα και Σοφία Γκρέκα θα ενσωματωθούν μετά το φινάλε των υποχρεώσεών τους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τους Μεσογειακούς αγώνες.

Η πρώτη προπόνηση έγινε υπό τις οδηγίες του άμεσου συνεργάτη του Αλεσάντρο Κιαπίνι, Μίχαλ Σπακ και της Άγκι Μπάμπουλι. Ο Ιταλός προπονητής είναι ομοσπονδιακός της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών της Ουγγαρίας στο EuroVolley ενώ στο επιτελείο του είναι και ο στατιστικολόγος Βασίλης Μακρής. Ο γυμναστής της ομάδας Λεωνίδας Χριστακίδης είναι στο επιτελείο της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στην ίδια διοργάνωση. Οι τρεις τους θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους μετά το φινάλε των υποχρεώσεών τους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Το επιτελείο της ομάδας

Προπονητής: Alessandro Chiappini

Βοηθοί: Michal Szpak, Άγκι Μπάμπουλι

Γυμναστής: Λεωνίδας Χριστακίδης

Στατιστικολόγος: Βασίλης Μακρής

Φυσιοθεραπευτής: Δημήτρης Χριστοδουλάκης

Τιμ Μάνατζερ: Νίκος Λάζος»