Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει τη μάχη της στο EuroVolley και αντιμετωπίζει σήμερα (25/8) την Αυστρία, με στόχο να πανηγυρίσει την τρίτη διαδοχική της νίκη και να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση.

Η Γαλανόλευκη έχει ξεκινήσει με το δεξί στη διοργάνωση, έχοντας επικρατήσει της Ουκρανίας και στη συνέχεια της Βουλγαρίας με 3-1. Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να πάρει ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στον Β’ όμιλο. Το παιχνίδι με την Αυστρία είναι προγραμματισμένο για τις 17:00, με τη μετάδοση να γίνεται ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.